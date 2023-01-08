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南加聖蓋博入室搶劫案 居民數人受傷 一嫌被逮

新聞眼／2024前哨戰 藍綠防骨牌效應

記者 楊正海、李承穎

台北市第三選區立委補選今晚揭曉，對藍綠都是不能輸的一戰。綠營若「三連敗」將加速黨的內亂、內閣動盪，副總統賴清德還沒接手黨主席，就將面臨更艱困的改革浪潮；若藍營敗北，一路吹響的勝利號角戛然而止，也代表「落跑議員」議題發酵，2024呼聲最高的新北市長侯友宜也必須正視「落跑市長」的衝擊。

綠軍剛在九合一大敗，嘉義市長選舉也失利，民進黨候選人吳怡農承受更大壓力；行政院長蘇貞昌能否保住閣揆仍在未定之天，若北市立委補選再失利，代表民怨對蔡政府的不滿仍未止血，衍生而出的政治骨牌效應恐衝擊內閣改組。

賴清德也嗅到警訊，刻意在投票前72小時與吳怡農合體拜票，爭取支持者歸隊，以免在敗選的內憂外患情勢下接任黨主席，為2024蒙上陰影。

國民黨也沒有輸的空間，否則首都市長一役，好不容易台北市長蔣萬安扳倒民進黨對手陳時中，卻把空下的本命區立委拱手讓人，將衝擊國民黨「光復首都」的執政根基，「萬安新政」還沒有起跑，各種後顧之憂將接踵而來。

若台北市資深議員王鴻薇都無法擺脫落跑質疑，面對2024，侯友宜要如何說服選民？藍營的勝利號角若中止，再打「討厭民進黨、教訓民進黨」大旗也難獲共鳴。在此危機感之下，不只王鴻薇打出「搶救牌」，藍營大咖也在選前之夜精銳盡出，絲毫不敢大意。

立委補選投票率或許不高，一席立委也難以撼動國會藍綠版圖，但平靜的表面卻暗潮洶湧，今晚的結果，不只代表台北市長選戰的延長賽，也是2024大選的前哨戰，牽一髮而動全身。

民進黨 賴清德 投票

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