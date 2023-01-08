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台北市立委選前夜 藍大咖雲集 綠打夫人牌

記者楊正海、鍾維軒／台北8日電
台北市第三選區立委補選，國民黨候選人王鴻薇（左二）7日晚「選前之夜」邀請藍營大咖造勢，呼籲人民用選票表達憤怒。(記者葉信菉／攝影)
台北市第三選區立委補選，國民黨候選人王鴻薇（左二）7日晚「選前之夜」邀請藍營大咖造勢，呼籲人民用選票表達憤怒。(記者葉信菉／攝影)

台北市第三選區立委補選今天投票，國民黨候選人王鴻薇的選前之夜，邀請國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、台北市長蔣萬安等藍營大咖到場，痛批民進黨沒檢討，要用選票表達人民的憤怒；民進黨候選人吳怡農沒有邀請蔡英文總統等府院黨大咖站台，他請出「夫人牌」放閃輔選，溫馨邀請紙風車兒童劇團演出「武松愛老虎」，與藍軍激情呈現強烈對比。

王鴻薇在榮星花園舉辦選前之夜，現場5000張椅子不夠坐，主持人喊出超過8000人到場。朱立倫說，選舉如果只是贏在家裡，失望在投票所，這是最大的遺憾，號召大家一定要出來投票。蔣萬安說，王鴻薇最勇敢、最有遠見，她最早提出「還稅於民」，當初還有人笑她，但現在民進黨拿香跟拜。馬英九指出，要把揭弊興利的正義女俠送進立法院，王鴻薇對新竹市前市長林智堅論文醜聞開第一槍，逼得林退出桃園市長選舉，扭轉大選情勢。

王鴻薇指出，民進黨想用這次選戰扳回一城，但民進黨敗選有反省嗎？檢討報告洋洋灑灑告訴大家，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、民進黨側翼網軍都沒有錯。她揭發林智堅的論文抄襲，蔡英文全黨挺一人，但蔡有道歉嗎？未來她一定會像新竹市長高虹安一樣揭弊，強力監督執政黨。

另一邊，吳怡農昨晚在花博廣場邀請紙風車劇團演出，逾三千位大小朋友擠滿會場。活動開始前，吳怡農與太太顏采薇、民進黨前主席卓榮泰三人提著糖果籃登場，吸引上百位小朋友排隊領取。吳怡農夫婦昨天車隊掃街後，有支持者起鬨「來一個勝利之吻」，全場一片鼓譟，吳怡農也當眾獻吻太太。

吳怡農昨晚上台致詞時，一度發現顏采薇和他有點距離，他笑說「我們可能要站近一點，好像很不熟」，引發眾人大笑。

卓榮泰表示，有信心這場補選會成翻轉民進黨氣勢的重要關鍵，三年多前的選舉，吳怡農一路打得非常漂亮，九合一選舉失誤後，民進黨需要一場很成功的強心劑，大家寄望吳怡農可以帶給社會正面力量，也帶給民進黨振奮起來的力量。

吳怡農表示，過去五周有太多夥伴陪同，絕對不是「一個人的武林」，他從頭到尾都不孤單。

有別於選前之夜傳統激情造勢，民進黨候選人吳怡農（左二）與妻子顏采薇（右二）7日晚...
有別於選前之夜傳統激情造勢，民進黨候選人吳怡農（左二）與妻子顏采薇（右二）7日晚邀請紙風車劇團演出，溫馨造勢。（中央社）

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