民眾：發現金是一時 物價漲卻持續

消費物價指數 創14年新高，消基會董事長吳榮達昨說，物價飆漲主因原物料上漲，民生用品的漲幅絕對高於主計總處公布的數據，建議政府考慮降低原物料成本稅率，才可能減少物價上漲幅度。中部某畜牧業者表示，現在蛋雞產蛋率不佳，加上種源進口僅靠美國，但美國禽流感 嚴重，儘管官方宣稱雞蛋 批發價格未漲，但「零售雞蛋只會愈來愈貴」。

記者實地走訪高雄橋頭老街黃昏市場，部分小吃店已貼出漲價公告，每種品項將調漲五至十元，業者坦言成本壓力大，若不調漲真的吃不消；顧客現在隨便吃一餐就破百元。

陳姓菜販說，每天到市場採買的婆婆媽媽們最有感，價格高、購買意願就低，連帶影響到攤販的生意，漲價不只消費者喊苦。一名婦人說，「發現金是一時的，漲價卻是持續的」。

吳榮達說，消基會去年調查的「十大消費新聞」，就有物價漲、雞蛋漲價、美食外送平台外送費調升等事件，尤其蛋價幾乎是有漲無回，這是一個很大的問題，像是自助餐、便當店，去年整年漲價兩次，這些都跟蛋價、肉品漲價有很大關係，但大多數上班族的薪水跟不上物價漲幅，建議政府從源頭的原物料研議降稅或補貼。