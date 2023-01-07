新聞評論／內外交迫 蔡總統撒幣藏政治困境

開年至今，蔡政府仍未脫離敗選風暴。蔡總統遲未改組執政團隊以回應民意海嘯，連續召開兩次國安會議，也未推出具體新政。延長兵役形同被美國逼到牆角的妥協決定，還稅於民則是荒腔走板，演變成閣揆保衛戰的權力拉鋸。國安會議取代民進黨中常會，成為蔡英文 宣示國政的場域，也意外暴露她的政治困境：內外交迫，受制於人。

蔡總統說，延長役期為一年是無比困難的決定。另外，她坦言超徵稅款不能平均分給全民，是不容易的決定。兩次國安會議，都強調決策的「困難」，但最後她還是選擇用撒幣轉移焦點，排解眼前難題。

以延長兵役案為例，國防部將方案形塑成薪水增加三倍以上，待遇優於志願役，甚至可學習操作刺針飛彈、無人機等之酷炫工作。誇大之餘，沒告知全民的真相是，國防整體戰略要配合美國印太戰略，轉變為以島內不對稱作戰為主，必須全民皆兵。延長役期是因為兵力不足，須以義務役補足志願役召募不滿的缺口，而決戰點則從灘頭變成深入街巷村里。

蔡英文聲稱延役「沒有美國壓力」，但由白宮 「歡迎台灣強化自我防衛的承諾」的聲明，國人不難感受到我三軍統帥背後還有影武者。最近金融時報等外媒揭露，美國上月就派軍事團來台評估我如何強化戰力，阻止中國入侵；而國人只能從白宮批准售台布雷車、同意出售彈簧刀無人機等軍售案，察覺美國正在協助台灣「學習烏克蘭 」如何打仗。

強化國防有其必要，但延長兵役只是國防新戰略的一部分，遠比役男加薪更重要的是，台灣是否正被美國形塑成第二個烏克蘭？保衛國土是否只有學習烏克蘭一途？遺憾的是，蔡總統忙著解決美國壓力，撒幣拉伕，攸關國家生存發展的和平方案卻被「備戰才能避戰」的謬論取代。

在國防戰略上，蔡總統不敢對美國說不；在敗選失去黨機器後，她也不敢對黨內派系說不。還稅於民的爭議，便是明證。

稅收超徵連年破紀錄，選前在野黨要求還稅於民，蔡政府充耳不聞。敗選後，失去民意後盾的總統想藉分配立威，全民唾棄的閣揆企圖撒錢保位，選戰在即的綠委想的則是政策買票。在各派系不斷加碼煽動下，本該一錘定音的蔡總統竟被搖搖欲墜的蘇揆牽著走，跟著他呼喊發現金。蘇貞昌抓到資源分配權，蔡英文的決策權威何在？

內政方面，蔡英文的首要課題應是因應迎面而來的衰退景氣，組建專業的新內閣團隊。誰料，總統無心鋪排新人新政，卻炒作還稅於民轉移內外壓力。於是，蘇貞昌藉普發現金著手特別條例的立法，快手固住閣揆寶座。蘇揆更以國安會議決議「強化疫後經濟韌性」為由，盤點各部會舉債規模，不排除舉債數大於還稅於民的數額。直言之，他又能借勢借端攢積選舉小金庫。

以蔡政府揮霍公帑的本事，內需市場因全球衰退而失去的動能，會因加強韌性經濟的一千億元獲得穩定的力量嗎？這點，我們持保留態度。回顧近幾年蔡政府「政治掛帥、專業退位」的蠻幹作風，內閣不改組，新氣象絕不可能從天而降。

兩場國安會議，蔡總統高調展示權力，卻讓人看穿她的決策抗壓性已隨政治跛腳而迅即衰減。國防改革及經濟維穩是今年最關鍵的考驗，兩者也有高度連動關係，台海情勢升溫，對經濟有害無益。但蔡英文在內外壓力下開始躺平妥協，顯示她已招式用盡，無法改組更讓人失望。虧得她動輒把「負責任的政府」掛在嘴邊，實諷刺至極。