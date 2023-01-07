我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

新聞評論／內外交迫 蔡總統撒幣藏政治困境

聯合報社論

開年至今，蔡政府仍未脫離敗選風暴。蔡總統遲未改組執政團隊以回應民意海嘯，連續召開兩次國安會議，也未推出具體新政。延長兵役形同被美國逼到牆角的妥協決定，還稅於民則是荒腔走板，演變成閣揆保衛戰的權力拉鋸。國安會議取代民進黨中常會，成為蔡英文宣示國政的場域，也意外暴露她的政治困境：內外交迫，受制於人。

蔡總統說，延長役期為一年是無比困難的決定。另外，她坦言超徵稅款不能平均分給全民，是不容易的決定。兩次國安會議，都強調決策的「困難」，但最後她還是選擇用撒幣轉移焦點，排解眼前難題。

以延長兵役案為例，國防部將方案形塑成薪水增加三倍以上，待遇優於志願役，甚至可學習操作刺針飛彈、無人機等之酷炫工作。誇大之餘，沒告知全民的真相是，國防整體戰略要配合美國印太戰略，轉變為以島內不對稱作戰為主，必須全民皆兵。延長役期是因為兵力不足，須以義務役補足志願役召募不滿的缺口，而決戰點則從灘頭變成深入街巷村里。

蔡英文聲稱延役「沒有美國壓力」，但由白宮「歡迎台灣強化自我防衛的承諾」的聲明，國人不難感受到我三軍統帥背後還有影武者。最近金融時報等外媒揭露，美國上月就派軍事團來台評估我如何強化戰力，阻止中國入侵；而國人只能從白宮批准售台布雷車、同意出售彈簧刀無人機等軍售案，察覺美國正在協助台灣「學習烏克蘭」如何打仗。

強化國防有其必要，但延長兵役只是國防新戰略的一部分，遠比役男加薪更重要的是，台灣是否正被美國形塑成第二個烏克蘭？保衛國土是否只有學習烏克蘭一途？遺憾的是，蔡總統忙著解決美國壓力，撒幣拉伕，攸關國家生存發展的和平方案卻被「備戰才能避戰」的謬論取代。

在國防戰略上，蔡總統不敢對美國說不；在敗選失去黨機器後，她也不敢對黨內派系說不。還稅於民的爭議，便是明證。

稅收超徵連年破紀錄，選前在野黨要求還稅於民，蔡政府充耳不聞。敗選後，失去民意後盾的總統想藉分配立威，全民唾棄的閣揆企圖撒錢保位，選戰在即的綠委想的則是政策買票。在各派系不斷加碼煽動下，本該一錘定音的蔡總統竟被搖搖欲墜的蘇揆牽著走，跟著他呼喊發現金。蘇貞昌抓到資源分配權，蔡英文的決策權威何在？

內政方面，蔡英文的首要課題應是因應迎面而來的衰退景氣，組建專業的新內閣團隊。誰料，總統無心鋪排新人新政，卻炒作還稅於民轉移內外壓力。於是，蘇貞昌藉普發現金著手特別條例的立法，快手固住閣揆寶座。蘇揆更以國安會議決議「強化疫後經濟韌性」為由，盤點各部會舉債規模，不排除舉債數大於還稅於民的數額。直言之，他又能借勢借端攢積選舉小金庫。

以蔡政府揮霍公帑的本事，內需市場因全球衰退而失去的動能，會因加強韌性經濟的一千億元獲得穩定的力量嗎？這點，我們持保留態度。回顧近幾年蔡政府「政治掛帥、專業退位」的蠻幹作風，內閣不改組，新氣象絕不可能從天而降。

兩場國安會議，蔡總統高調展示權力，卻讓人看穿她的決策抗壓性已隨政治跛腳而迅即衰減。國防改革及經濟維穩是今年最關鍵的考驗，兩者也有高度連動關係，台海情勢升溫，對經濟有害無益。但蔡英文在內外壓力下開始躺平妥協，顯示她已招式用盡，無法改組更讓人失望。虧得她動輒把「負責任的政府」掛在嘴邊，實諷刺至極。

蔡英文 烏克蘭 白宮

上一則

黑白集／「小英男孩」金玉其外的 不只是棒球場

下一則

黨產會抗告贏 救國團聲請61筆財產不動產「暫停國有」遭駁

延伸閱讀

北約前秘書長會蔡英文 讚台灣已成自由燈塔

北約前秘書長會蔡英文 讚台灣已成自由燈塔
呼應蔡英文延兵役？美軍事代表團上月低調訪台

呼應蔡英文延兵役？美軍事代表團上月低調訪台
蔡英文元旦談話 陸學者：不會有多大實質意義

蔡英文元旦談話 陸學者：不會有多大實質意義
蔡英文提助陸抗疫 馬英九籲對話謀和：避戰首要不挑釁

蔡英文提助陸抗疫 馬英九籲對話謀和：避戰首要不挑釁

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
台前駐美代表沈呂巡6日病逝。（本報資料照片）

台前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

2023-01-05 22:26
北一女樂儀旗隊2日參加美國加州玫瑰花車遊行，學生在遊行結束後領取大會提供餐點In-N-Out漢堡，工作人員得知北一女來自台灣，感謝他們遠道而來演出。（中央社）

玫瑰花車遊行／「小綠綠」抵終點才放鬆 大嗑In-N-Out

2023-01-03 02:36
羅志明（中）、夏復翔（右）疑涉入共諜案，獲得交保後分別步出拘留室大門。記者劉學聖／攝影

前立委羅志明疑涉共諜 退役海軍少將交保爆哭

2023-01-05 10:58
李明依。(本報資料照片)

宋逸民教會風波 李明依批他：表裡不一

2022-12-30 02:25

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成