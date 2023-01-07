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蘇貞昌發錢保位 王世堅酸：那個男人耍賴 像袁世凱

台灣新聞組／台北7日電
行政院長蘇貞昌自稱，挑擔的人滿身臭味，不會討喜。(記者林澔一／攝影)
行政院長蘇貞昌自稱，挑擔的人滿身臭味，不會討喜。(記者林澔一／攝影)

行政院長蘇貞昌在臉書宣傳「這個男人太狠了」，普發現金也被解讀是搶救閣揆大位。民進黨北市議員王世堅昨大酸「那個男人耍賴了」，讓他看得瞠目結舌、目瞪口呆，原來歷史會重演，前有民國軍閥袁世凱說為了救國救民要當皇帝，今有蘇貞昌說為了穩定政情要續任閣揆。

內閣改組呼聲不斷，「TVBS民調中心」昨天公布最新結果，行政院長蘇貞昌施政滿意度僅剩33%，是歷年最低；但高雄市長陳其邁等人接連支持蘇揆留任。蘇貞昌受訪表示，挑擔的人滿身汗臭，是不會討喜的，「我們盡力要做好，但也沒有100分的政府，我們都戰戰兢兢，時刻都要想做到最好。」

普發現金是否行政院長保衛戰的手段？王世堅說，趕快發放讓人民救急，自己可功成身退，不是為了閣揆保位或為自己買贖罪券；行政院不要再講大道理，什麼財政紀律、公共債務法，應做的就是省去繁文縟節趕快發現金就對了，因為有很多人已經火燒屁股了。

至於財政學者曾巨威質疑，稅收超徵是財政部預測模式過於粗糙。蘇貞昌昨說，財政部相關預估都是跟全世界經濟學家同步的預測，只是「台灣的業界和全國民眾表現特別好」，他要特別表示敬意。

王世堅表示，老師都教為善不欲人知，但蘇剛好相反，恨不得全天下周知，所以拍影片就是邀功、討功勞，和歷史上的袁世凱有異曲同工之妙。蘇貞昌自稱挑擔的人滿身臭味，王世堅說，他提醒蘇看看袁世凱故事，不要測試人民忍耐的底線而自取其辱，講香味、臭味太low了。

另外，國民黨立法院黨團主張，立法院應延會至19日處理法源與特別預算，民進黨團總召柯建銘昨鬆口，行政院把法案、預算送進立法院，還要行政院長備詢，有沒有可能壓縮在四天內完成，假如大家有共識，「我們何樂而不為」，這是難得行政、立法及朝野有共識的案子。

行政院最快下周四院會通過特別條例草案後，函請立院審議，但官員指出，現金發放系統整合測試約需一個月，春節前要發現金幾乎不可能。

預算 財政部 民進黨

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