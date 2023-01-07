新聞評論／袁大頭到電火球 離人民太遠

2014年，民進黨 主席蔡英文 曾「十問」馬政府，為何物價不斷上漲、房價高不可攀？人民的希望在哪裡？蔡政府執政七年，在行政院長蘇貞昌自誇稅收超徵是經濟成長率創新高，普發現金6000元與全民同享時，消費者物價指數 （CPI）年增率硬生生創下14年新高。

當食物、房租、油料漲聲四起，全民連吃茶葉蛋都奢侈時，6000元「紅包」只是杯水車薪，治標不治本，蘇貞昌自誇「這個男人太狠了」，看不到「那群人民太苦了」。民進黨台北市議員王世堅大酸，前有民國軍閥袁世凱為了救國救民要當皇帝，如今有蘇貞昌為了穩定政情要續任閣揆。從「袁大頭」到「電火球」，都留下不知民間疾苦的倒影。

台灣2022年度代表字是「漲」，無獨有偶，主計總處昨天公布，去年CPI創14年新高紀錄。萬物皆漲，唯獨薪水不漲，蔡政府普發現金保官位，更加重民眾的痛苦指數。

蔡政府去年超徵稅收4500億元，蘇貞昌宣布發錢，蔡政府也大內宣「全民共享經濟成果」。國民黨立委賴士葆質疑，超收稅金再還稅於民不是德政，蘇貞昌還當成閣揆保衛戰，根本「太缺德」。

八年前，蔡英文批評馬政府經濟成長模式與決策模式跟不上時代，無法因應日益嚴苛的內外挑戰。如今迴力鏢又打到自己，就算保得了一個蘇貞昌，也喚不回千萬民心。