萬物皆漲 立委：蔡英文執政7年後 連吃茶葉蛋都奢侈

主計總處昨公布12月消費者物價指數 （CPI）年增率為2.71%，較11月2.35%漲幅再擴大，去年全年CPI年增率2.95%，創14年新高，雞蛋 、麵粉、沙拉油等17項重要民生物資漲幅5.02%，「漲」聲四起，全民皆有感。民眾黨立委陳琬惠說，蔡英文總統2015年臉書貼文「年輕人買不起便當」，但執政七年後，現在年輕人連吃茶葉蛋都奢侈。

主計總處預估，今年全年CPI年增率預估1.86%，第一季仍會大於2%，但第二季後可望逐季放緩，全年低於2%；不過中研院經濟研究所認為「過度樂觀」，預估今年CPI仍達2.15%。

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，原本預計在第三、第四季會下降的CPI不減反增，加上實質薪資倒退，是百姓生活難過的警訊，政府「該面對了」，應提出具體改善低薪措施。

蛋價高居不下，陳琬惠說，最近不少宜蘭糕餅店家向她反映，糖、油、米等基本原料增加三至四成，花生也漲了一成五到兩成。

民眾黨團幹事長張其祿說，民生必需品價錢大漲，政府仍在美化數據「大內宣」，雞蛋、麵粉、肉類、米等17項重要民生物資價格漲幅遠超過全年CPI，「就是人民痛苦的根本原因」。

張其祿也抨擊，萬物皆漲，只有蔡政府覺得沒漲，地方選舉把民進黨 都打昏了嗎？呼籲政院召開穩定物價會議，平抑民生物資。

曾銘宗指出，雖然CPI未達3%警戒線，但CPI抽樣的價格本來就有誤差，百姓感受一定比統計數據更嚴重，生活也更難過。

民進黨立委郭國文則表示，去年CPI成長主因俄烏戰爭影響，國際各大經濟體物價指數幾乎都飆升，美國CPI大約為7%到8%、南韓約5%，可見在蔡政府穩定物價措施下，台灣通膨程度在國際上相對輕微。