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新聞評論／賴清德本命區 因黑金白掛鉤沉淪

新聞評論
副總統賴清德5日傍晚至新竹縣，向黨員報告政見發表會，提4原則守護台灣。(記者王淑君／攝影)
副總統賴清德5日傍晚至新竹縣，向黨員報告政見發表會，提4原則守護台灣。(記者王淑君／攝影)

檢調大動作偵辦台南議長賄選案，涉賄的正副議長、變節的藍營議員、牽線人、可疑金主一一遭到搜索，雷霆行動大快人心。遺憾的是，串起八八槍案及恐嚇藍營議員的關鍵人物林士傑卻成漏網之魚，讓犯罪拼圖缺了一角。與此同時，醜聞頻傳的台南市警局吹起人事大整風，42名警官異動，全市16分局有12個換了偵查隊長；顯示府城「白道」的腐敗，已經爛到根部。

這齣台南民主聖地的墮落大戲，從選前的八八槍響，演到選後議會的賄聲賄影，民眾目睹的每一幕都比電影情節更凶險而刺激。誰也沒想到，一直以來「綠到出油」的古都，今天竟是這般白道與黑金水乳交融的景象，而且他們無懼輿論，一頁又一頁寫出新的高潮。

諷刺的是，最早吹響台南議長選舉黑哨的人，竟是民進黨派系正國會。可見，台南政治的墮落，已到了自己人都看不下去的地步。民進黨這次在台南當選28席議員，加上基進黨和台聯的兩席盟友，拿下議長毫無問題。然而，正國會的6席議員不滿新系議長邱莉莉與利益集團往來，拒絕參加假投票，而欲另支持無黨籍的郭信良為議長。為此，民進黨設法策反3名國民黨籍議員倒戈，以確保邱莉莉能當選。最後，正國會6議員知道勢不可擋，只能票投邱莉莉，讓她以36票順利當選議長。

問題在，國民黨3名議員公然倒戈，尤其其中的李文俊是國民黨提名的副議長人選，另一人李鎮國則是黃復興黨部提名，他們的叛變情節太過離奇。因此，人們愈發能想見這次議長選舉的水有多深。投票前3天，國民黨議員方一峰因接獲李文俊「友人」黃怡婷電話被騙上某部車，車上露臉的卻是有黑道背景的林士傑，要求他「不出席」議長選舉或「投自己」。由此可知，在這幅買票關係圖中，白道、黑道、白手套如何層層巧妙運作，買賣雙方不必見面，即有第三者從中牽線、家屬居間轉手。

這次檢調的26路搜索，在圓山開發公司總裁楊志強辦公室搜出了裝在「保冷袋」中的800萬現金(台幣，下同，約26萬美元)，被懷疑是要給議員的「後謝」。楊志強的另一身分，是無黨團結聯盟的前名譽顧問團長，遊走政商兩道之間；但他是否居間扮演「金主」或「仲介」角色，則需要更多證據證明那800萬元與議長賄選間的關連。至於李文俊友人黃怡婷、李鎮國之妻高玫仙各以10萬、20萬交保，說明她們不僅知情，也都在賄選案中扮演了若干角色。

這次台南市議長選舉，最令人不可置信的，並不是一票便喊出上千萬元的價碼。更讓人駭異的是，當事者明知全民和檢調都注視著這一局，他們還是好整以暇地照計畫演出，一點也不馬虎。選前數日，遭恐嚇的方一峰選擇夜宿議會，不敢回家；另十幾位議員則申請隨扈，以保人身安全。至於聲譽蕩然的台南警方，則無任何振作跡象，甚至有人認為林士傑落跑可能與警方有人洩密有關。

面對黑道恐嚇，國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝說，「金不可怕，黑才可怕。」但曾偵辦綠能蟑螂案的彰化檢察官蔡勝浩則說，「白道比黑道更可怕。」這次在台南，人們見識了黑金與政府官員、民代等「白道」如何掛鉤，如何在地方民主的根基上刨根打洞，絲毫無畏法制，亦不問政治良知。難道說，台南是綠營鐵票區，政治人物就能免於一切監督嗎？

這次，正國會立委陳亭妃勇於揭露「家醜」，值得肯定。而即將出任黨主席的賴清德，又將如何面對他「本命區」的沉淪？(節錄自聯合報社論)

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