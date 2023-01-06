綠派系懷鬼胎 亡命徒蘇再闖關 力保閣揆烏紗帽

2020年初，內政部 長徐國勇以偽造文書罪嫌將警政署長陳家欽函送台北地檢署，行政院長蘇貞昌在消息曝光隔天隨即重砲回擊，並在和立委餐敘中自喻「現在就是亡命之徒」。如今3年過去了，蘇揆關關難過卻關關過，但更大的關卡到來，在黨內派系各懷鬼胎情況下，「亡命之徒」在公職生涯尾聲要再闖最後一關，力保閣揆烏紗帽。

執政黨更換閣揆議題現在呈現一個弔詭狀況，若私下探詢黨內對該議題看法，逾半都認為一定要換。綠委既然集結起來的力量，能迫使府院政策轉向普發現金的能耐，為何換行政院長無法如法炮製，也成了外界都好奇的共同疑問。

關鍵有二，首先是蔡總統至今不作任何表態，不僅在野黨霧裡看花，黨內派系更是不敢開出公開逼宮第一槍。除了蔡總統尚未真正跛腳外，也擔心若蘇貞昌留任，那現在的逼宮無疑未來將被蘇「記上一筆」。原本就屬隱性的倒蘇氛圍，在政院祭出普發現金後，民怨有了初步的出口，現在更是難以彰顯。

各派系有各自的考量，是蘇貞昌可能繼續留任的第二項關鍵原因。以仍當權的英系為例，一位重量級派系立委即直言，英系得罪一個賴清德 已經夠了，現在沒有必要再得罪一個蘇貞昌。

「亡命之徒」可能留任，並不是自己所帶領的行政團隊交出了如何漂亮的成績單，而是各派系扭捏作態下的幸運產物。民進黨 的選後檢討，羅列了老半天卻沒檢討蔡蘇，民眾在領到6000元台幣（約195美元）現金的小確幸後，能否持續對執政黨信任，很快就會有答案。