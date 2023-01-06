「歷來最荒謬官員」藍提案刪6首長特別費

國安局長陳明通指導的論文頻爆抄襲爭議。(本報資料照片)

立法院正審查中央政府總預算 案，國民黨 立法院黨團昨表示，總預算高達2兆7100億元（新台幣，下同，約885億美元），但第10屆行政院官員為歷來最荒謬，包括國安局長陳明通、外交部長吳釗燮、國家通訊傳播委員會主委（NCC）陳耀祥、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲及食藥署長吳秀梅都有施政及不適任問題，提案刪除6人特別費。

本報系聯合報報導，國民黨團總召曾銘宗表示，高端公司因涉內線遭調查，衛福部長薛瑞元之前抹黑國民黨團「打高端是做空股票」，因此國民黨團也正式聲明，如果薛瑞元不為此公開道歉，就拒審衛福部預算。

衛福部長薛瑞元昨說，衛福部預算審查應是依程序處理，至於國民黨團要求道歉，薛說，如果該道歉就會道歉，「這部分會再看看」。

賴士葆也說明，政府預算也問題多，例如這次預算中還有547億委辦費，是各單位外包費用，明明就有編制人員，但仍比去年度增加33％，是不是有網軍團體或小金庫？

據台北中國時報報導，國民黨立委費鴻泰點名，國安局長陳明通，把學界染黑、染臭、染髒，竟然還能夠繼續掌管攸關國家安全，根本不適任擔任國安局長一職；外交部長吳釗燮，就任至今丟掉8個邦交國，還將國家帶到戰爭邊緣；經濟部長王美花花20億元成立一個公司要參加2025大阪世博，中華民國 國名卻消失，有損國格，嚴重失職。

費鴻泰還批評NCC獨立機關完全不獨立，主委陳耀祥奉旨將中天撤照，還配合民進黨派系強行通過鏡電視執照，根本就不適任；農委會主委陳吉仲，面對大陸禁止台灣農漁產品進口時，只會大內宣、大補貼，一天到晚說要上告WTO，但一件申訴案也沒送。

報導說，國民黨團也認為食藥署長吳秀梅的劣跡罄竹難書，最近處理輸陸產品登記時，還將鳳梨當成水餃，毫無專業、完全政治考量，不再適任食藥署長，將刪除首長特別費。