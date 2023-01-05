黑白集／民主聖地淪為貪瀆之鄉 要打掉重練

台南市議會。(記者劉學聖／攝影)

台南市號稱「民主聖地」，傳說民進黨 推個「西瓜」出來都會當選。曾幾何時，光環殞落，聖地蒙塵，如今竟變成黑金、貪瀆之鄉。最新情節是，甫當選的民進黨正副議長邱莉莉、林志展因涉賄選疑雲遭偵訊交保，國民黨 跑票的背骨3議員也難逃搜索。

謝龍介在市長選舉只輸黃偉哲4萬多票，已是一個「民心思變」的徵兆。選前，學甲的88槍未能及早偵破；選後，檢調才遲遲偵辦綠中執委郭再欽的爐碴案和經發局長陳凱凌的貪瀆案，都讓人覺得疑雲重重。無獨有偶，市警局長方仰寧的「愛將」秘書室主任莊武能陷不倫戀，又涉恐嚇取財及衝撞警察 案件，情節之誇張，也是史上罕見。

但檢調這些行動，均未驚嚇到台南政壇的藍綠人士。在正國會民代已出聲警告下，議長選舉仍喊出「前金200萬(台幣，下同，約6萬5000美元)，後謝300萬」的價碼，最後一夜還追加至「投自己1000萬，投邱莉莉2000萬」。因藍軍叛將加持，果然由邱莉莉笑納議長寶座。當綠營一心只在乎輸贏，不擇手段，民主聖地終難免業力引爆，被炸得不成形狀。

8年前，國民黨的李全教當上議長，卻因賄選被判刑入獄。8年後，卻是藍綠輪流來，由民進黨演出買票風波。檢調26路大搜索若不是玩假的，民眾耐心等著看結局：聖地總要浴火一回，才能打掉重練。(轉載自聯合報)