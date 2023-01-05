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南市議會黑金風暴 賴清德：應嚴辦 該關就關

台灣新聞組／台北5日電
副總統賴清德(左)4日為北市第三選區立委補選候選人吳怡農(右)助講時表示，自己對黑金深惡痛絕，只要有問題的人或事，都應該要嚴加查辦。(記者胡經周／攝影)
副總統賴清德(左)4日為北市第三選區立委補選候選人吳怡農(右)助講時表示，自己對黑金深惡痛絕，只要有問題的人或事，都應該要嚴加查辦。(記者胡經周／攝影)

台南市議會正副議長選舉賄選、黑金介入疑雲不斷，國民黨團昨天質疑，台南警紀「從上爛到下」，「綠金」結構衍生治安問題，呼籲副總統賴清德說清楚。賴清德昨晚表示，「我敬請檢調單位，只要有問題的人或事，都應該要查、要辦，而且要嚴加查辦，有證據，該關就關。」

國民黨立委陳以信昨質疑，當年賴清德在擔任台南市長時，台南市議長選舉涉入賄選疑雲，賴清德因此拒絕進市議會備詢，而現在台南市議長邱莉莉就是賴清德自己人，他要請問賴清德，對此案的態度在哪裡？有沒有雙重標準？難道遇到自己人就手軟？呼籲賴清德應要求邱莉莉先停職接受調查。

國民黨立委鄭正鈐則表示，台南市警局三線一星高階警官到新竹疑似犯下恐嚇取財、衝撞員警；且近7天台灣就發生7起重大槍擊案，平均每天一起，桃園角頭遭槍手當街槍擊身亡等重大案件，天天都有槍聲成了台灣日常。治安每天惡化，政府根本沒有實質作為。

內政部政次陳宗彥昨在網路節目說，民眾對治安的要求很高，必須接受與面對，但希望民眾知道，「台灣整體治安在全世界來講，還是非常好的」。

賴清德8年前擔任台南市長時槓上涉嫌賄選的國民黨籍議長李全教，賴清德以「對抗黑金」為由拒進議會長達234天，如今民進黨籍正副議長邱莉莉、林志展捲入賄選案被交保，市長黃偉哲是否比照辦理？黃偉哲昨天說，法律怎麼規定就會怎麼做，一方面尊重司法，二方面依循法律規定辦理。

黃偉哲所說的規定，其實是指地方制度法規定，用白話說，就是無論議長是否賄選涉案，首長、官員都應進議會備詢。8年前賴清德沒進議會被監察院彈劾，移送公懲會申誡處分。

監院認為，賴清德首開地方自治史上「官員集體不進議會」惡例，長達半年之久，違反地方制度法，背離宣誓條例，嚴重傷害現代民主法治國基本原則。所謂行政權對立法權負責，並非指市長賴清德對議長李全教個人負責，而是須對台南市議會負責，賴不得以李全教判刑與否作為違反地方制度法藉口、架空地方立法權，動搖民主社會基本核心價值、背離公務員對憲法忠誠義務。

賴清德 國民黨 槍擊

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