南投縣立委補選 國民黨林明溱戰民進黨蔡培慧

國民黨提名林明溱投入南投立委補選。(本報資料照片)

南投縣第二選區立委補選將於3月4日投票 ，藍綠中常會昨分別通過徵召案，國民黨 徵召南投縣前縣長林明溱，對戰民進黨 前立委蔡培慧。不過，部分國民黨年輕基層不滿已當過立委的71歲林明溱再回鍋，呼籲世代交替。名間鄉前鄉長陳聰鑑則表態，將以無黨籍參選。

國民黨青年部副主任李昶志指出，林明溱當過兩任立委、兩任縣長，現在又回鍋參與立委補選，「不是林前縣長不優秀，而是社會觀感不好」。

林明溱昨說，國民黨沒有分裂本錢，只有團結才能勝選，經過一天的思考和沉澱，他決定代表國民黨參加南投立委補選，也對表態爭取的縣議員游顥、宋懷琳和兒子林儒彬「感到抱歉」。林也說，他只想在這一役全力迎戰，暫時不考慮2024，若有能夠勝選的年輕人出來，他一定會交棒出去。

國民黨主席朱立倫昨在中常會指出，林明溱多次表達，參與補選接下來就是要全力培育年輕世代接棒，國民黨一定支持年輕世代，但這次南投情況特別，時間極為匆促，全黨一定要團結一致，努力爭取勝選。

組發會主委許宇甄也表示，民進黨參選人過去備戰縣長許久，且這次縣長選舉在該選區得到超過4成選票，實力不容輕忽；經由綜合評估，建議徵召現階段最能勝選的林明溱參選。宋懷琳、游顥表示，尊重黨中央決定，會全力配合輔選。