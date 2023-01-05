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曝12億新竹球場如廢土掩埋場 高虹安：不辦WBC熱身賽

記者張裕珍／新竹5日電
新竹市長高虹安5日與副市長蔡麗清開記者會，說明進入市府之後迄今了解到的新竹棒球場現況，挖到廢棄磚土。(記者張裕珍／攝影)
新竹市長高虹安5日與副市長蔡麗清開記者會，說明進入市府之後迄今了解到的新竹棒球場現況，挖到廢棄磚土。(記者張裕珍／攝影)

斥資12億元新竹市立棒球場工程備受關注，新竹市長高虹安今天召開「新竹棒球場嚴重問題」記者會，揭露工務處最新盤點出152項缺失，尤其場勘挖出廢磚、廢土、電線等令人匪夷所思，直呼新竹球場猶如「廢土掩埋場」，開記者會途中還接到電線竟被人漏夜帶走的驚人消息，最後宣布新竹球場今年不會舉辦WBC世界經典賽熱身賽。

高虹安今天與副市長蔡麗清開記者會，說明進入市府之後迄今了解到的新竹棒球場現況，提及去年12月14日美國大聯盟派場務專家現勘，當天即針對排水問題發現「積水問題嚴重」，只用灑水器灑水30分鐘即淹水，連美方場務專家都認為不可思議。

高今天也播放多則場勘影片，發現隨便取樣就在新竹棒球場挖到廢棄電線、淺層級配也挖到紅磚、石頭、廢土磚頭等。尤其廢棄電線原以為是否會是排水線路，但專業場務人員都認為不可能如此淺層的地方挖到，加上「電線是斷掉的」，明顯是廢棄物。

「顯然球員受傷不是意外，是場地不符安全規定造成的！」高虹安直言，整個新竹棒球場隨便開挖取樣，就發現許多廢棄物，明顯是偷工減料，「像是廢土掩埋場」違約不可思議，且灑水測試「上頭是濕的，下面是乾的」，代表草皮、土壤都排水不佳。

高虹安也陸續點出，專案管理與監造單位為同一組人馬、預算膨脹過程不當、都更基金660萬元行銷棒球場、去年底前市府還不斷下業配稱改善完成，零零總總共152項問題，由於球場已經在去年7月賽前就已點交給龍來公司，未來市府還恐面臨違約問題。

高虹安今天早上9點開記者會，途中還臨時接到幕僚遞上的消息忍不住愣了一下。高說，昨天場勘發現的廢電線「今天發現電線被整隻都抽走了」，她直言這樣的狀況相當誇張，有滅證嫌疑，將一併報給新竹地檢來了解。

高虹安也認為，整個標案、施工工程恐有人謀不臧問題，由於WBC世界經典賽熱身賽3月就要舉辦，因為趕不上國際賽事進場整理時間，也無法在1月中完成驗收確保安全無虞，批評前市府沒有改善到正常舉辦賽事，「忍痛宣布不會辦WBC熱身賽事！」

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