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新聞評論／蔡蘇爭鋒 穩定誰的大局？

聯合報社論
蔡英文總統（左）和閣揆蘇貞昌（右）。 （本報資料照片）
蔡英文總統（左）和閣揆蘇貞昌（右）。 （本報資料照片）

為了1800億元（台幣，下同，約58億7000萬美元）超徵是否還稅於民，3天來蔡政府兩度髮夾彎，從「發」變成「不發」又改為「發」。如此翻來覆去，儘管最終取悅了社會大眾，卻讓人對「蔡蘇體制」的運作愈發感到難以信任。觀察整個超徵風波，蔡總統和閣揆蘇貞昌間似乎暗中爭鋒，也彼此提防，最後則被迫妥協合作。這樣的氣味，並不符合民眾在選舉給民進黨一個當頭棒喝後的期待，也完全嗅不出國政的新氣息。

選民在九合一選舉給蔡政府的訊息相當清楚：人民高度不滿意民進黨近年的國家治理，對中央的憤怒更遠甚於對地方政府的不滿。然而，蔡總統在第一時間慰留蘇貞昌，民進黨內的檢討又避重就輕，使得這股憤怒久久難消，反而更形高漲。儘管其間綠營內部也有人要求內閣改組，並傳出顧立雄、陳建仁等人可能是閣揆接任人選，但仍存在高度的不確定性。

蔡總統在元旦被問到內閣是否改組時，回應說：我們的目標就是要穩定政局，也要開創新局。「穩定政局」四字，似乎意味著「蔡蘇體制」的老班底會堅持不變地運作下去。近日代理黨主席陳其邁也出面挺蘇，強調「內閣穩定，政局才會穩定」，也像在呼應蔡英文的「穩定說」，幫蘇貞昌護航。然而，任何腦筋清楚的人一定會反問：為何蘇揆留任，才能穩定政局？蔡總統眼中，難道只有執政團隊那少數幾個人，卻不在乎民意？

回顧四年前，蘇貞昌以新北市長侯友宜手下敗將之姿應召組閣；蔡總統當時的安排，比較像是因應賴清德驟辭閣揆後的一個過渡性處理，把蘇揆當成等待中生代正式接班的中繼人選。誰料，四年過去，蘇貞昌竟創下總統民選以來最久任閣揆之紀錄。其間，幾度改組契機，幾位被寄予期待的中生代新星均因故無法出線，蘇貞昌一次次延任下來，再隔數日便要做滿四年。諷刺的是，現在的外觀情勢倒像蔡英文少不了他，此中當然有蘇的戀棧和蔡的猶疑。

國家政局需要穩定，這點毋庸置疑。但是，說非要蘇揆留任才能「穩定政局」，則是接錯線，根本邏輯不通。試想，這次民進黨之所以大敗，正是因為人民不滿蔡政府的執政表現。一個有因應能力的政府，當然應該調整陣容，改進缺失，力求精進以挽回民心。現在，蔡總統給外界的印象卻是：有可能為了穩定政局，所以執政團隊的陣容不能調整；果真如此，難道是教民眾繼續失望、憤怒到心死？

或許，蔡英文必須和蘇貞昌繼續綁在一起，其原因只有一個：捨不得放下手中權力，即使其他黨內同志也不能隨便分享。美其名為「穩定政局」，其實旨在鞏固自己的權力，卻無意改變他們治理國家的心態和模式。四年來，人們眼睜睜看著執政團隊的「小圈圈決策」誇張運作，少數人交頭接耳即拍板定案，多數官員唯唯諾諾毫無專業自主意志，廣大民眾的願望被輕忽及踐踏。現在，蔡總統怎好意思說為了穩定政局，所以請大家繼續容忍他們的霸道囂張？

民進黨敗選至今，外界不曾看到府院黨有什麼誠懇檢討。即使有關「還稅於民」的決定，蔡總統先利用「國安高層會議」將決策權收納在自己手中，4500億元（約146億7000萬美元）僅釋出1800億。元旦談話，她一度示意收回發錢承諾；隔日，蘇貞昌放話發現金，她卻又隨後跟進。府院間的關係，看起來既緊張又合作，甚至連此事決策權誰屬都已混淆不清。這樣的「蔡蘇體制」，如何健全行政，造福民眾？

如果總統以穩定政局為由而維持現狀，大家要問：你在穩定「誰的政局」，人民又被放哪裡？

民進黨 蔡英文 賴清德

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