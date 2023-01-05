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現金6000 普發政策0分 不發政治0分

記者 周佑政、陳熙文、侯俐安
行政院長蘇貞昌宣布春節後將普發現金，每人6000元台幣，低收入戶和中低收入戶將先加碼一整年。(記者季相儒／攝影)
行政院長蘇貞昌宣布春節後將普發現金，每人6000元台幣，低收入戶和中低收入戶將先加碼一整年。(記者季相儒／攝影)

行政院去年底定調「1800億（台幣，下同，約58億7000萬美元）全民共享」，卻從蔡英文總統元旦談話到行政院長蘇貞昌宣布發現金，挑起外界質疑「政策轉彎」敏感神經，幕僚連日澄清府院同心。但回顧整起事件，當去年12月中旬「還稅於民」觀念與「發現金」聲音浮出時，是誰讓子彈持續飛？尤其當這長達10天的沉默，使「發現金」在輿論發酵也難走回頭路，是府院合意，或是另有玄機？

政府去年超徵4500億（約146億7000萬美元），「還稅於民」議題延燒數日。當去年12月31日國安高層會議定調1800億全民共享後，蔡總統在元旦談話中，並未表明是否發現金，讓外界一度以為政策喊卡；兩天後，行政院長蘇貞昌宣布，超徵稅收其中1400億元將發放全民共享經濟成果，預計春節後全民普發現金6000元（約195美元）。另外，將在春節前「加發」低收入戶每人750元元、中低收入戶每人500元，每月入帳，持續1年。4小時後，蔡總統才在臉書發文，提及將以發現金方式與全民共享。

這峰迴路轉遭質疑政策大轉彎，更被評論為「蔡總統跛腳的第一步」。緊接著，府院幕僚對外強調府院態度一直都很清楚，超徵稅收要讓「全民共享」，由行政院規畫法源根據與預算編列，而在黨內立委持續施壓下，終於讓行政部門「提前」鬆口，並強調「政府從頭到尾都計畫全民共享，沒想蔡總統新年談話內容遭到外界嚴重曲解」。

還原這起「發現金」事件，最初可回溯去年10月，國民黨立委賴士葆質詢時提出「超徵」議題，財政部長蘇建榮答詢表示「可能超徵3000多億）」；多名立委當時僅提醒可好好運用這筆經費。實質提出「還稅於民」論述，是國民黨台北市議員王鴻薇在北市立委補選政見上，拋出「還稅於民」政見。

接著是財經專家謝金河在三天後批評財政部長不考慮「還稅於民」，「對人民斤斤計較的政府，恐丟掉政權」。

接著在12月26日，立委何志偉、陳亭妃明確表達支持「還稅於民」，英系立委也串連建議政院全面規畫，全民發放現金1萬元；立委、名嘴頻加碼，終成府院擋不住的風暴。

今年超徵稅額究其原因，是因營利事業所得稅超乎預期，因物價通膨上漲，造成營利事業交易金額新高，此超徵金額，其實是全民負擔，用於平抑物價、能源補貼或許符合公共經濟學學理。但普發現金決策過程，未經公開討論，且撲朔迷離，最終以政治思考掩蓋專業判斷。

疫情後的台灣面對通膨與物價上漲而百業蕭條，未見各部會就脆弱產業提出疫後解方，反倒先以「大撒幣」的方式，吸引眾人目光。

這起荒腔走板的事件發展，成了一場集體買票、短視近利的結果。沒有人想當眼光長遠的壞人，人人只想用最廉價的方式討好選民。

對民進黨來說，政治上，不發現金就是政治零分；發了就是政策零分；對國民黨來說，發錢皆大歡喜，何必自找苦吃。朝野各取所需，也讓這起台灣史上第一次的普發現金，淪為菜市場喊價。無論是小黨喊出的超徵現象的機制失靈、或是照顧弱勢的實質方式，都掩蓋在喧鬧的煙火聲中。

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