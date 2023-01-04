南市警局長去留？ 警政署長：高階將異動

內政部 長代理部長花敬群今天到台北市大安警分局慰勉「加強重要節日安全維護工作」，由於日前花敬群和立委李貴敏因個資 議題槓上，花一度退出備詢台引發爭議，花敬群下午回應，大家有批評，有過就改之，有需要檢討部分會虛心檢討；行政與立法關係有憲法上的規範，期待大家各盡本分做好事情，該承擔該被質詢，會做好以符合國人的期待。

對於近來警界傳出風紀醜聞及社會發生重大治安案件，花敬群說，確實這段時間發生一些嚴重治安事件，但警察 同仁第一時間仍掌握線索往下追查，部分案件歹徒有一些規劃與製造斷點，造成追查不易，但仍相信台灣警察有高度專業，會繼續查緝，他呼籲民眾台灣的治安還是非常好，春節期間大家可以好好過節。

台南市警察局秘書室主任莊武能，因涉嫌恐嚇取財罪嫌遭新竹警方圍捕，他抗拒配合疑似開車衝撞員警，遭警方逮捕，事後被記兩大過免職，警察局長方仰寧自請處分。

對於台市警察局長方仰寧是否將調動，花敬群說發生這起案件令人痛心，目前的案情與資訊逐步釐清後，警方有懲處依據才因此有免職決定，至於方仰寧的調動與否，他說署長黃明昭會有建議，人事案到部、院方面也會配合未來高階警官調動有通盤檢討。

警政署長黃明昭說，對於莊武能的涉案，由於他造成嚴重警紀受損，再參酌案件涉案程度，因此以最嚴格的監督與懲處，記兩大過免職，如果莊武能有任何冤屈，可以尋司法途徑訴訟，若覺得行政處分太重，也可以展開救濟。

至於方仰寧自請處分，黃明昭表示近日會有高階警官異動，會有通盤考量。

對於桃園「黑人家族」郭姓老大當街被槍殺，黃明昭說專案小組已經掌握線索，目前正全力查緝，由於近來台灣社會槍生不斷，黃明昭表示會加強掃槍專案，並針對黑幫展開掃黑行動。