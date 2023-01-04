新聞眼／大動作查台南黑金 來真的？

林士傑。（圖／取自臉書）

台南從八八槍擊案的光電利益、黑金勾結，到黑金介入議長選舉傳聞不斷，國民黨 三名議員遭策反跑票，賄選之說更是甚囂塵上，檢調在元旦連假結束後拂曉大陣仗出擊，顯示蒐證已有一定程度，但辦案不僅要打蛇打七寸，更要除惡務盡，才不辜負社會的期待。

台南正副議長選舉黑金疑雲，從九合一選舉延燒到正副議長選舉結束，還方興未艾，先有民進黨 前中執委郭再欽疑因光電利益喬不攏，曾經的辦公室被連續開槍，進而傳出黑金介入議長選舉，「前金200萬、後謝300萬」，市長、市議員選舉結束後，郭再欽在學甲違法掩埋爐碴被起訴，接著再傳出，「投自己給1000萬，不要給郭信良，投邱莉莉給2000萬」，甚至關鍵票給更多傳聞。

連來自台南的民進黨副秘書長林飛帆都公開在臉書 批評，台南過去努力累積的城市光榮感，正因為這些黑幕而消抵殆盡。更稱議長選舉的紛亂，台南人都看在眼裡。

郭再欽。 （圖／郭再欽提供）

台南議長選舉賄聲賄影甚囂塵上已有段時間，最高檢察署上個月22日召集全國檢警調廉首長針對九合一選舉查察工作檢討會議上，檢察總長邢泰釗就指示接下來的正副議長選舉是重點工作；昨天台南檢警憲調大動作的偵辦行動，民進黨正副議長也被傳喚搜索，確實為政壇投下震撼彈。

民進黨這次正副議長選舉，擊敗無黨籍的郭信良與國民黨李文俊，策略是讓國民黨自亂陣腳，有心人士從旁積極策動心志不堅的國民黨議員跑票，據悉，檢調單位早在選前已根據情資鎖定特定人士，布線追查，在國民黨議員方一峰被「請上車」事件後，傳出沒跑票的議員也曾被對方的人員「接觸過」，檢方表面看似無動作，實際上已悄悄展開科技蒐證。