南市議長選舉爆黑金 正副議長被搜索交保

黑金疑雲 民進黨籍台南市議會議長邱莉莉（左）、副議長林志展（右）因涉嫌在正副議長選舉中賄選，昨遭台南檢調帶回調查。（本報資料照片）

台南市正副議長選舉「賄聲賄影」，檢警憲調昨天動員122人、兵分26路同步搜索民進黨 正副議長邱莉莉、林志展及國民黨 跑票三名議員、無黨籍議員黃麗招、民進黨前中執委郭再欽、台南市區漁會理事林士傑等十名被告服務處及住處；除林士傑外，邱莉莉等九人均傳喚到案，檢調漏夜偵訊。邱莉莉、林志展清晨6時分以50萬、20萬元交保，議員張世賢10萬、黃麗招10萬、李文俊25萬元交保，關鍵人物曾任無黨團結聯盟名譽顧問團團長楊志強、民進黨前中執委郭再欽2人聲押，李鎮國妻子高玫仙10萬元交保、李文俊友人黃怡萍20萬元交保。

民進黨拿下台南市議會正副議長，國民黨前副議長李文俊、議員李鎮國、張世賢等三人跑票，黑金傳聞滿天飛；國民黨台南市前議員謝龍介曾喊話，要求檢調查清「投自己給1000萬元、投邱莉莉給2000萬元」傳言。三名跑票議員李鎮國等都否認受賄，李文俊痛罵謝龍介「胡說八道」。之前邱莉莉曾表示，尊重檢調調查，盼能趕快弭平社會紛擾。

據了解，專案小組追查學甲八八槍擊案過程中，意外發現正副議長選舉疑涉賄選關鍵情資，比對資料後昨天一早就發動偵查，搜索查扣到不少關鍵證據，涉案人手機全遭查扣，將釐清這段時間的通訊內容。

調查幹員昨天前往曾任無黨團結聯盟名譽顧問團團長楊志強位於台南西門路四段的圓山國際開發公司，雖沒遇到楊志強，卻在一個保冷袋內，發現已捆好的一疊疊現金，總計近1000萬，懷疑是準備發給跑票議員的「後謝」，依情資每人賄款至少千萬元，辦案人員已先查扣。

專案小組在台南市中西區中華西路豪宅大樓搜索邱莉莉、郭再欽住處後，約上午10時許離去，邱莉莉的服務處也遭搜索，工作人員低調不願多談。張世賢白河住處及服務處也同步遭搜索，歷時約半小時，帶走一些文書資料，並將他帶回問訊。張世賢日前表示，他是不滿國民黨決議才會跑票，未來也不會加入民進黨。

台南市區漁會理事長林士傑、民進黨前中執委郭再欽捲入正副議長選舉疑似賄選案，地方政界人士表示，兩人是綠營重量級人物，在這次選舉中直接或透過中間人與國民黨議員接觸，林士傑更把市議員方一峰「請上車」涉恐嚇，「兩人在議長選舉這一局的角色很關鍵」。

方一峰說，上車時未發現李文俊，該名男子開口要他正副議長投票 「不要投給『黑面』（指郭信良）」，只能「不出席」或是「投自己」，他回稱會跟著國民黨黨團決議，過程不到一分鐘即下車，未被阻攔。低調否認被脅迫，但尊重外界解讀。