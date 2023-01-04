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黑白集／蘇貞昌保位靠抖音 震垮國安高牆

黑白集
蘇貞昌為保閣揆大位，改唱抖音。(本報資料照片)
蘇貞昌為保閣揆大位，改唱抖音。(本報資料照片)

蘇貞昌為保閣揆大位真夠狠，掃帚一扔，改唱抖音。政院小編替老闆特製短片歌功頌德，除把抖音「這男人，太狠了」的哏抄好抄滿，連發音都是十足北京腔。民進黨把抖音列為敗選主因，政院下令公部門禁用，蘇揆竟自己以身試法。綠委高嘉瑜說：行政院一定有對岸臥底的。

昌仔唱抖音，堪稱敗選戰犯聯名作，既打臉民進黨，更戳破蔡英文「資安就是國安」的訓誨。蘇揆趕流行，甘當中共共鳴者，無懼個資通北京。美國爸爸警告「抖音如數位毒品」，被他拋在腦後；果然是，「抖音一響，父母白養」。

綠營菁英發現抗中敗票，務實台獨立馬騷動。賴清德率先改稱「和平保台」，蔡英文跟進換裝，「抗中保台」大旗被扔進歷史垃圾堆。風潮如此，蘇揆唱抖音不過是見風轉舵。網友大酸：下次再輸，是台獨黨綱先滅，或直接喊和平統一？

蘇揆為保位唱抖音，但是，蔡政府仍阻撓百姓靠兩岸交流營生計。斷小三通，減兩岸航班，禁陸客來台，衛福部還延宕食品業者向大陸登記。總統稱願助大陸抗疫，但民眾連退燒藥都寄不出去。國安高牆下，埋沒兩岸和平善意，卻充斥綠營權貴挖的狗洞。

多虧蘇貞昌，一曲抖音震垮國安高牆。若他續任閣揆，足證中國軟體在台穩定政局有功；什麼國安滲透、文化統戰，從此別提。(轉載自聯合報)

抖音 北京 蔡英文

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