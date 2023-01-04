學者：還稅發現金普降甘霖 拉抬經濟效果不大

學者認為，廣發現金給全民是「普降甘霖」，但就拉抬經濟成長角度，效果恐不大。(記者曾學仁／攝影)

全台稅收去年超徵約4500億元(台幣，下同，約146億7000萬美元)，行政院昨天定調，部分規畫普發現金給全民。學者認為，廣發現金給全民是「普降甘霖」，但就拉抬經濟成長角度效果恐不大，建議政府應檢視對象，「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，針對中低收入 或疫情 受創族群發放才有成效。

一名財經學者說，若規畫全民可領，不僅每人可領到不多、且有些人其實不需要這筆錢，呼籲政府應有針對性，例如針對中低收入者、受疫情影響者，以及近期無薪假族群發放，且時間點愈早效果愈好，「能多快就多快」。

台經院研究員邱達生則說，發現金、消費券要有效果，關鍵在於創造額外消費，也就是日常所需之外的消費，才有拉抬經濟效果，但當前景氣低迷時刻，「多了幾千元，民眾也不會拿來買奢侈品」，無法出現拉抬經濟效果。

中央大學教授吳大任表示，面對通膨、升息，政府發放小額消費券、現金補貼無可厚非；但去年中油及台電巨額虧損都是政府潛藏負債，加上今年經濟情況可能嚴峻、黑天鵝不少，呼籲政府要保留資源。

據台灣中國時報報導，政大金融系教授殷乃平警示，這次普發現金情況比較複雜，因為有俄烏戰火來攪局，在全球通膨壓力仍高的情況下，現金刺激消費效果，等於把需求帶上來，恐把通膨推得更高。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝則痛批，蔡政府不但騙人、浪費，且對全民十分小氣。黃耀輝強調，若是考慮過去累積的超徵金額，每人發現金2萬元都不為過。政治大學財政學系教授陳國樑表示，超徵稅收應用方式，府院短期內說法不一，顯然蔡英文總統已經陷入信任與憲政危機。

超徵稅收部分，陳國樑還是支持先還債，至少2023年度總預算 的舉債數要保留，而不是交給下一代負擔。蔡政府若決定要把2022年度的超徵稅收要「與全民共享」，就應該將之前的超徵金額一併納入考量、透明化，剩餘多少都該信託。未來若短徵時也要全民補稅，才是符合財政紀律。

商業總會理事長許舒博、三三會理事長林伯豐昨天同聲表示肯定，認同政府發放現金於民的方向，但反對全民一視同仁，而應針對弱勢民眾给予足夠的支援，這才有助於民生消費的提升。