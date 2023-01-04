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冷眼集／發現金繞一圈 蔡蘇體制風雨飄搖

記者 丘采薇
針對還稅於民聲浪，行政院長蘇貞昌3日表示，其中有1800億元將預留不時之需及規畫發現金與全民共享。(記者陳正興／攝影)
針對還稅於民聲浪，行政院長蘇貞昌3日表示，其中有1800億元將預留不時之需及規畫發現金與全民共享。(記者陳正興／攝影)

「還稅於民」話題吵了好幾天，行政院昨天終於定調發現金。「還稅於民」發現金的決策峰迴路轉，也讓外界再次見識蔡政府的政策大轉彎。就在民進黨立委帶頭炒熱發現金議題後，連英系立委都製作圖卡喊出普發現金1萬元(台幣，約325美元)，讓府院高層壓力倍增。

12月下旬，義務役延長一案列為總統府首要解決要務，普發現金案暫時遭擱置，但此時，黨內放話已經甚囂塵上，許多人向各地選民拍胸脯掛保證，誇海口稱蔡總統除了公布義務役延長，還會宣布普發現金1萬元。

蔡總統先是透過去年底國安高層會議，把4500億元台幣「超徵」稅收作了用途區分，僅留1800億元台幣作為不時之需及全民共享之用，至少限縮了發現金的範圍。

蔡總統在今年元旦談話中，更挑明說她知道「有人主張皆大歡喜，平均把錢分給每一個人，但作為負責任的政府，必須要未雨綢繆」。言下之意，她認為不應為了討好民眾，就採取直接發錢這種作法。據了解，蔡在文稿中並未把話說死，為的就是評估「真實」財政狀況再宣布，避免淪為政治喊價。

蔡總統確實沒把「不發現金」說死，並指示後續由政院規畫可行方案，但已被解讀「普發現金無望」，更急壞了綠營民代，特別是參與北市立委補選的吳怡農也主張發現金，還被對手陣營譏「小英男孩」公然與蔡唱反調。府院連忙危機處理，周一還特別開會沙盤推演，並規畫昨天早上由蘇揆藉由媒體聯訪宣布發現金。

發現金爭議繞了一大圈，府院昨天終從善如流。但撇開決策背後的拉鋸，站在蘇貞昌的立場，發現金除了全民皆大歡喜，更是眼下挽救頹敗氣勢最好的方式。

從三倍券到五倍券，蘇貞昌「就是不發現金」的執拗形象，如今也因為九合一慘敗，必須直視民意。

尤其，民進黨敗選迄今已1個多月，內閣仍未改組，蘇貞昌更是眾矢之的。這次政策大轉彎，究竟是蘇保官位的絕地大作戰，或是已無所顧忌地向蔡總統叫牌，待本月13日立院休會，啟動內閣調整之時，答案就會揭曉。

一位高層感嘆，蘇揆及蔡總統昨天宣布發現金之後，過去眾人對「德政」鼓掌的景象已不復見，黨籍立委都認為是「應該的」。九合一敗選，讓府院陷入父子騎驢窘境，立委利用「發現金」借題發揮，背後深意更是劍指內閣改組，「蔡蘇體制」只能在風雨飄搖中硬撐。

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