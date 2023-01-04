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政策大轉彎 蘇貞昌：年後還稅 每人發6000元

台灣新聞組／台北4日電
「還稅於民」話題吵了好幾天，行政院定調發現金，決策峰迴路轉，讓外界再次見識蔡政府的政策大轉彎。(本報資料照片)
「還稅於民」話題吵了好幾天，行政院定調發現金，決策峰迴路轉，讓外界再次見識蔡政府的政策大轉彎。(本報資料照片)

台灣新聞組／台北4日電

去年全台稅收超徵4500億元(台幣，下同，約146億7000萬美元)，朝野立委都喊話「還稅於民」發現金。行政院長蘇貞昌今日宣布，將在農曆年後普發現金每人6000元，並且今年一整年將給予中低收入戶加碼，農曆過年前讓低收入戶每人加發750元，中低收入戶每人加發500元。

蘇貞昌昨日強調，發現金須有法源和預算編列並經立法院同意，「不是私下發紅包」。據了解，行政院正著手盤點經費編列預算，可能透過修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，比照先前發放孩童家庭防疫補貼方式，直接匯入民眾戶頭；但作業仍需時間。

至於發放金額，據了解，扣除中間行政成本還有部分「預留不時之需」之後，普發現金額度「有機會是5000元」。

國民黨立法院黨團昨喊話立法院召開臨時會，討論全民發現金；民眾黨、時代力量黨團皆表態不反對。但民進黨團總召柯建銘表示，依程序必須修法，再由行政院編預算送立院審議；立法院本會期延會僅到1月13日，這筆錢春節前絕對來不及發放。

蔡總統元旦談話時未鬆口，昨天也透過臉書表示，1800億元部分，經過這幾天的討論，除了要預留一筆錢因應不時之需外，將保留一定額度，用發現金的方式，來作為全民共享的方案。

國民黨文傳會主委洪孟楷昨天提出3點要求，包括本周公布發現金細節、春節前入帳家戶、年後啟動稅務檢討。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，民進黨認同國民黨長期主張發現金，國民黨團表示歡迎，希望相關預算快送進來，並召開立法院臨時會討論。

民眾黨主席柯文哲昨指出，財政紀律須重新務實檢討與分配，盼蔡總統「做該做的，不用每件事都順應民粹」。

財部官員指出，將普發現金的支出編列2024年的中央政府總預算，或是將立法院審議中的2023年度的總預算退回重編，兩者可行性都不高，比較可行的是追加2023年度的總預算，但這也要經過立法院審議通過才可執行。此外，若這筆支出符合「預算法」相關規定，可編列特別預算，這也是在年度中間可以做的，但也要先由行政院編列預算案，並由立法院審議通過才會成立。官員強調，特別預算還是要回歸用途，例如現有的疫情紓困振興特別預算，可檢視有無可能再容納追加，若這筆支出是用在防疫振興，也可研議就現有特別預算再追加或延長，但這會涉及到紓困振興條例修正，以及現有特別預算是否追加等問題。

預算 低收入 國民黨

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