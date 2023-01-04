國安會督軍 國造潛艦拚9月下水

潛艦國造目前積極以24小時3班制不斷趕工，實施船段對接電銲，目標設定今年9月讓自製柴電潛艦原型艦舉行下水儀式。圖為示意圖。(本報資料照片)

台船董事長鄭文隆昨天表示，潛艦國造目前積極以24小時3班制不斷趕工，實施船段對接電銲，目標設定今年9月讓自製柴電潛艦原型艦舉行下水儀式；台船計畫籌組「潛艦零組件供應商聯盟」，國造潛艦案這幾年已取得必要的所有裝備，海軍也有國安會長官及現役海軍將領，幾乎天天駐守台船公司，協助各項執行細節。

據指出，潛艦國造趕工廠房「類軍事化管理」，在嚴格監管下推進工序。原型艦擬定9月曝光後，會先作岸際測試，並在蔡英文 總統卸任前下水於西南海域實施海試。

鄭文隆表示，目前台船的海昌工廠正以3班24小時方式趕工，由於潛艦艙內空間狹小，能進入施工的人員有限，加以壓力殻是圓形空間，無法同時各方位施工，因此必須旋轉壓力殻體施工，要徑部分皆以3班施作。目前已開始船段對接的電銲工作，台船目標設定在9月中下水。

鄭文隆指出，在籌獲各項裝備的困難過程中，當部分零組件可能在國內自製時就盡量找國內廠商試做，培養國內生產能量，未來台船也會邀請多年來參與的國內供應商合組「潛艦零組件供應商聯盟」，繼續提升潛艦本土化的自製能量。

據了解，台船從海軍海獅、海豹潛艦翻修案中，測試將新生產與40餘年舊鋼板銲接。目前潛艦原型艦6個船段銲接，預計今年5月31日前完成作業，6月開始船段裝備組裝，將包括各紅區裝備在內的關鍵裝備進行系統組裝，最後完成全艦壓力封殼。

海軍編列新台幣4913億6170萬元預算 ，2019年至2025年持續預算，打造原型柴電潛艦1艘，預計今年9月下水，全案預計2025年執行完畢。