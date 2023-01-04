陳其邁挺留任 蘇貞昌：有人願意站出來講話 倍感溫暖

高雄市長陳其邁(左)公開支持行政院長蘇貞昌(右)繼續穩定政局。（本報資料照片）

民進黨 內呼籲「內閣改組」，但高雄市長陳其邁日前公開支持行政院長蘇貞昌繼續穩定政局，蘇貞昌昨說，在沉默螺旋效應下，陳其邁願意站出來講話，「我們備感溫暖」，也請大家給行政團隊肯定。

蘇貞昌昨天前往台北郵件處理中心視察春節國際包裹檢疫。面對媒體詢問內閣改組進度，蘇貞昌表示，蔡英文總統表示在立法院會期結束就會向大家報告，富國為民是行政院長的責任，而閣揆的任免是總統職權，也請大家尊重。

蘇貞昌表示，許多事情在做的當初，人民不了解，有時會誤會、責罵，就像懷胎的辛苦、生產的陣痛、交通的黑暗期，但結果都是辛苦過去，留下美麗；就像當時禁止口罩 出口、非洲豬瘟檢疫民眾排隊的不滿、屏鵝公路電線電纜地下化的過程交通受阻，現在都可看到美麗留下來，希望大家能支持行政團隊。

此外，蘇貞昌臉書日前貼出模仿抖音風格的影片宣傳政績，遭質疑政府也被滲透認知作戰。蘇說，政院用的是全球都可使用的微軟語音軟體，不是中國大陸軟體。

賴：陸未棄武力 不得不抗中

參選民進黨主席的副總統賴清德 昨晚在桃園與黨員座談，前立委邱垂貞質疑「抗中保台」跟「和平保台」有何不同？賴清德說，抗中保台、反共保台都是手段，在中國大陸沒有放棄武力攻台之下，不得不準備（抗中），目的是爭取和平、穩定發展。

桃園前市長鄭文燦及立委鄭運鵬都出席座談會。對於新竹市前市長林智堅論文爭議，鄭文燦在會場上首次坦承，這次桃園市長選舉，也許當時「換堅」決定做得比較晚，「這點需要抱歉」。