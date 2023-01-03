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2024侯盧配？盧秀燕鬆口：會贏最重要 怎樣組合都可談

記者徐偉真、張睿廷、劉宛琳／台北3日電
台中市長盧秀燕（左）和國民黨主席朱立倫（右）2日幫國民黨北市立委補選候選人王鴻薇（中）站台。（記者邱德祥／攝影）
台中市長盧秀燕（左）和國民黨主席朱立倫（右）2日幫國民黨北市立委補選候選人王鴻薇（中）站台。（記者邱德祥／攝影）

2024總統大選，「侯盧配」有譜？新北市長侯友宜昨天說，台灣更好，中華民國將更團結，這就是他們兩人的目標跟方向。台中市長盧秀燕昨也首度鬆口說，怎樣的組合都可以談、可以考慮，個人意願不重要，國民黨要找出能勝利的組合，會贏才重要。

媒體昨天上午問侯友宜，盧秀燕北上輔選國民黨北市立委補選候選人王鴻薇，是否會與盧討論2024？侯友宜說，盧秀燕是做得非常好的市長，兩市經常觀摩學習，新北與其他縣市會用「共好」的方向攜手合作，讓城市交流，大家一起努力。他還說，常與盧秀燕聯繫，「最重要是台中好、新北好，台灣就會更好，國家便會更強」。

盧秀燕說，國民黨人才濟濟，只要對台灣好、對人民好、對各縣市好，怎樣的組合都可談可考慮，個人意願不重要，最重要的是會贏，國民黨要找出能勝利的組合，怎樣的組合會贏才重要。

有媒體報導，侯友宜有意挑戰2024，並規畫讓新北市女婿、立委江啟臣接棒，遷戶籍參加市長補選。侯友宜回應，在新北的每個人都可以關心市政，像議長蔣根煌、議員，甚至曾經在新北市有居留過的人都能討論；但不管是誰，不分你我、不分黨派，大家凝聚力量，建設新北。

江啟臣澄清特定人事的放話「絕非事實」，他沒有相關規畫，也從未與侯討論，請外界不要做過多臆測；2024是總統立委大選，會全力爭取立委連任。

國民黨主席朱立倫說，侯友宜和盧秀燕都是國民黨最強母雞，也是最好的直轄市長；現在侯友宜全力拚市政，江啟臣是國民黨在立院的優秀戰將，既然兩人都否認，對於傳言他也無法回覆，就讓侯友宜好好做事，讓江啟臣當好戰將。

中廣董事長趙少康指侯友宜民調輾壓所有人，若出來選2024總統，連朱立倫都擋不住；建議朱列不分區立委第一名，爭取立法院長。外界認為趙在「殺朱卡侯」，朱立倫笑說：「我想他不會殺我吧？」他目前就是好好做黨主席，黨內大家團結一致，努力獲得人民認同、獲得勝利。侯友宜表示，趙少康是非常有想法的人，會尊重他的意見。

至於侯友宜近期發言聚焦國際，外界關注是否備戰2024？侯表示，新北是一個大市，本就常與國際交流，四年來常有國際的城市外交及姊妹市互訪，疫情期間也參加國際線上論壇，已經串起國際化的願景，將能讓整個台灣變得更好。

侯友宜 國民黨 江啟臣

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