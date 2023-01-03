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黑白集／靜好到共好 侯友宜轉向號召團結

黑白集
新北市長侯友宜2日出席「彩繪燈籠幸福兔U」系列活動。（記者曾原信／攝影）
新北市長侯友宜2日出席「彩繪燈籠幸福兔U」系列活動。（記者曾原信／攝影）

今年元旦升旗，新北市以「共好」為主題。侯友宜被問到國民黨的總統初選，答稱自己最大心願就是「台灣共好」，他還罕見地提到兩岸和國際情勢。做為熱門總統人選，此番回應，引人遐想。

翻開「侯友宜語錄」，似乎與「好」特別有緣。除了口頭禪「好好做代誌」，2021年四大公投前，以「歲月靜好」作結的公投心得文，也引發熱議。當時藍營有人酸他，「你的歲月靜好，是因為有人為你負重前行」。公投全軍覆沒，作壁上觀的侯友宜，也被藍營認為是戰犯之一。

侯友宜以一介新北市長，躍居為支持度最高的總統角逐者，自已今非昔比。若說「靜好」是獨善其身，「共好」則有號召團結的意味。觀察口號選擇，侯友宜似乎記取了教訓。

但若要更上層樓，光是「共好」顯然不夠。侯友宜支持度雖高，但要爭元首大位，卻始終被認為「差一點火候」。國安領域弱項是其一，刻意迴避政治議題是其二。從他元旦談兩岸、國際議題看，未脫空洞，仍少了一點實質。

提出「台灣共好」口號，侯友宜不是第一人。2018年元旦，主題就是「台灣共好」。但三年多下來，台灣社會分歧日趨嚴重，何來「共好」？無論是否志在總統，侯友宜該深思的是「更多的承擔」和「義無反顧做對的事」，光有口號是不夠的。

侯友宜 公投 國民黨

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