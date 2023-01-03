新聞評論／蘇貞昌不下台 金絲雀不死也噤聲

行政院長蘇貞昌。（本報資料照片）

民進黨 敗選檢討報告迴避蔡、蘇責任，讓社會認清民進黨根本沒有反省的誠意；尤其對於行政院沒有檢討作法和院長蘇貞昌被慰留，連民進黨內也頗有意見。這樣的檢討與反省，那裡有副總統賴清德說把這次敗選當成「礦坑裡的金絲雀」的樣子？

蘇貞昌說，行政院長職務是重擔，「從來不戀棧」；針對敗選責任，他也說，「行政工作沒有做好、做得不夠的地方，我們一直以來深切檢討、痛切改正。」諷刺的是，蘇揆這席話是在「屏鵝公路種樹百里感恩茶會」受訪時說的，他以此工程為例強調，「在過程中也因為會有交通受阻，多所批評，沒有辦法諒解；但如今我們沒有因批評而收手，才有這麼漂亮的路留下來。」但為了達成蘇貞昌的惡政目標，種樹百里成為屏東噩夢，天天趕工，品質低劣，車禍及車損不斷，民怨連連，差點讓民進黨在屏東鐵票區翻盤。蘇貞昌不知藏拙，還花近百萬台幣排場舉行「感恩茶會」，讓當地人反諷：「是要感謝用路人的犠牲奉獻？」

這正是標準蘇式風格的「深切檢討、痛切改正」，其實就是漠視民意，絕不認錯。蘇貞昌好形塑自己「衝衝衝」勇於任事風格，其實是傾全力包裝「有政府會做事」口號，掩飾其無能與錯誤決策。就像屏東人口中的「爛路百里」，即使妝點成蘇揆「種樹百里」的功德，最後仍成為屏東選票殺手。而這類惡政，正是敗選檢討的死角。

民進黨在敗選檢討報告中，指疫情 紓困振興方案忽略了基層產業、商家需求和民眾感受。事實上，一波波撒幣就是蘇貞昌「買政績」的最大本事，連選前都要急發租金補助收買人心，就怕選民感受不到。然而，這些政策買票作為既多且亂，各部會九大券到處亂發還常發不出去，更無從解決小商家關門、小市民失業之苦。類似蠢政，也屢屢見諸農委會等部會漫無章法的補貼，從「班班有冷氣」到「班班吃石斑」，都是口號先行，亂象相隨。這些爛政，豈能騙得了選民？

防疫政策之亂，檢調成立專案小組已一年半，卻直到選後才搜索基亞查高端疫苗 內線交易，擺明是選擇性辦案。在野黨檢舉經年，府院黨卻一再袒護高端，迴避可能存在的官商勾結現象。尤其前年疫苗奇缺，政府為護航高端，對企業、民團捐贈處處卡關，蘇貞昌還在國會譏諷郭台銘「手中沒疫苗」。最後，若不是郭董一怒，才獲蔡英文「恩准」，不知台灣還要為疫情受苦多久。蘇貞昌現在矢口否認政府擋疫苗，但民眾不會忘記誰才是疫苗的絆腳石。

政府沒本事幫民眾備妥疫苗，卻不乏信口開河的說詞，製造社會恐慌。這波搶發燒藥的開端，並非因為大陸解封，而是蘇貞昌一句「重啟小三通可能會讓對岸民眾來台搶藥，導致防疫破口」。事實上，政府並未開放一般大陸民眾來台，「搶藥說」根本是欲加之罪。但蘇揆點火，自然升高民眾備藥自保心理，導致「發燒藥荒」弄假成真，指揮中心因而須召集藥商盤點。這是蘇貞昌創造的假危機，但指揮中心不敢點破真相，以免打臉長官。

民進黨敗選，檢討報告字字迴避蔡、蘇責任，但社會輿論聲聲指向蔡、蘇失職。但只要蘇貞昌不下台，就算有「礦坑裡的金絲雀」，也會被蘇貞昌的霸道惡政嚇死或噤聲。也難怪，曾準確預測九合一選舉結果的日本學者小笠原直指，慰留蘇貞昌是失敗決定；他更稱，民進黨「好像想假裝敗選沒什麼大不了」。外國人都看得這麼明白，台灣人會不懂嗎？民進黨還想騙誰？（轉載自聯合報社論）