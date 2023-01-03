陳其邁公開挺蘇貞昌留任閣揆 綠派系躁動

高雄市長陳其邁(左)公開支持行政院長蘇貞昌(右)繼續穩定政局，引發各派系解讀蘇揆將有機會留任。（本報資料照片）

民進黨 九合一慘敗至今一個多月，外界催促內閣改組，黨內派系也躁動不安。雖然蔡英文 總統日前宣示，將於立法院會期結束後，全面檢討府院及內閣人事布局，但日前高雄市長陳其邁公開支持行政院長蘇貞昌繼續穩定政局，引發各派系解讀蘇揆將有機會留任，私下熱烈討論，大部分意見都是擔憂。

無論藍綠執政，縣市長選舉敗選後內閣總辭已是慣例，代表虛心回應人民對政策的不滿，但因為蘇貞昌接受蔡英文慰留，民進黨第一時間已錯失內閣改組最黃金的時機。這些日子，不僅內閣沒改組、閣員在立法院備詢態度傲慢、民進黨檢討報告被批避重就輕，種種事蹟，不斷加深民眾對民進黨的負面印象。

據悉，蔡總統對內閣改組尚未最後決定，但最近曾徵詢黨內意見，陳其邁被視為蔡嫡系人馬，突然出言「護蘇」，讓各派系有了相關解讀。

敗選40天之後，民進黨立委已經躁動不安，黨內焦慮沒有消散，反而愈發嚴重，有派系高層憂心，民進黨日前通過的檢討報告，遭外界批評沒檢討核心，顯然沒有痛定思痛。雖然期待副總統賴清德 擔任黨主席之後能開創新局，但行政院未來若沒有大幅改組，未來內閣中若仍是一些老面孔，勢必很難贏得民心，可能再被批為「敗選者聯盟」，賴清德的能量也可能被消耗。

派系高層指出，黨內大部分意見都希望內閣大幅改組，但蘇揆至今屹立不搖，民眾可能再次用選票教訓民進黨。

台北市第三選區立委補選1月8日投票，黨內各派系都擔心繼九合一、嘉義市長選舉之後「三連敗」，接下來2024年總統及立委選舉恐怕更不好過。