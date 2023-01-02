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備戰2024？侯友宜罕見提國際議題：台灣絕不是強國棋子

記者劉懿萱、劉宛琳／台北2日電
新北市長侯友宜罕見提到「我們（台灣）絕對不是強國的棋子」，一席話被外界聯想是否踏出參選總統的第一步。（記者侯永全／攝影）
新北市長侯友宜罕見提到「我們（台灣）絕對不是強國的棋子」，一席話被外界聯想是否踏出參選總統的第一步。（記者侯永全／攝影）

2023年第一天，新北市長侯友宜昨天罕見提到俄烏戰爭、中美競爭與全球關稅壁壘等國際議題，台灣社會充滿不安定感，大家不斷選擇對抗、衝突，台灣必須團結凝聚所有力量，在全球化扮演關鍵性角色，「我們絕對不是強國的棋子」。侯的一席話，被外界聯想是否踏出參選總統的第一步。

九合一選舉後，侯友宜被視為2024總統選舉熱門人選之一，但不斷有人批評他的兩岸論述和國際觀欠缺，恐成參選總統致命傷。

侯友宜昨出席新北市元旦升旗典禮致詞表示，在俄烏戰爭、中美競爭、全球關稅壁壘分明下，茶葉蛋就從一顆10元（台幣，下同）賣到13元、每年通膨都是2%以上，也看到社會充滿不安定感，大家不斷選擇對抗、衝突，讓環境急遽通貨膨脹、物價上漲，台灣不可能置身度外，必須團結對內，凝聚所有力量，在全球化扮演關鍵性角色，「我們絕對不是強國的棋子」。

侯友宜說，去年和今年碰上選舉年，要放下政治意識形態的對立，不要互相指責、謾罵，台灣需要內部團結，才能一致對外，需要不分你我、黨派與族群，凝聚向心力往前走。媒體問及侯友宜，是否認為自己是帶領台灣共好的關鍵角色？他說，每個人在自己工作崗位上要放下自我，一切要以新的「三民主義」，便民、利民、愛民，為國為民，一切以人民為天。

另外，中廣董事長趙少康近日呼籲國民黨應在3、4月辦黨內總統初選。侯友宜說，黨有黨的角色、市長有市長的角色，不要把很多問題製造成互相指責，沒有意義；不論是哪一黨派，中央地方都一樣的心情，升旗就是凝聚向心力讓台灣共好。

趙少康點名新北市長侯友宜想選總統要先表態，以及歡迎鴻海創辦人郭台銘回黨。國民黨主席朱立倫朱立倫表示，國民黨大門永遠是敞開的，歡迎每一位好朋友。對於外界點名「郭侯配」，朱立倫說，國民黨現在全心全意在拚輔選，將來一定會團結努力推出最強最好的候選人。

國民黨主席朱立倫（左）與前總統馬英九（右）1日出席國民黨元旦升旗典禮。（記者陳正...
國民黨主席朱立倫（左）與前總統馬英九（右）1日出席國民黨元旦升旗典禮。（記者陳正興／攝影）

侯友宜 國民黨 關稅

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