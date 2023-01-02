備戰2024？侯友宜罕見提國際議題：台灣絕不是強國棋子

新北市長侯友宜罕見提到「我們（台灣）絕對不是強國的棋子」，一席話被外界聯想是否踏出參選總統的第一步。（記者侯永全／攝影）

2023年第一天，新北市長侯友宜 昨天罕見提到俄烏戰爭、中美競爭與全球關稅 壁壘等國際議題，台灣社會充滿不安定感，大家不斷選擇對抗、衝突，台灣必須團結凝聚所有力量，在全球化扮演關鍵性角色，「我們絕對不是強國的棋子」。侯的一席話，被外界聯想是否踏出參選總統的第一步。

九合一選舉後，侯友宜被視為2024總統選舉熱門人選之一，但不斷有人批評他的兩岸論述和國際觀欠缺，恐成參選總統致命傷。

侯友宜昨出席新北市元旦升旗典禮致詞表示，在俄烏戰爭、中美競爭、全球關稅壁壘分明下，茶葉蛋就從一顆10元（台幣，下同）賣到13元、每年通膨都是2%以上，也看到社會充滿不安定感，大家不斷選擇對抗、衝突，讓環境急遽通貨膨脹、物價上漲，台灣不可能置身度外，必須團結對內，凝聚所有力量，在全球化扮演關鍵性角色，「我們絕對不是強國的棋子」。

侯友宜說，去年和今年碰上選舉年，要放下政治意識形態的對立，不要互相指責、謾罵，台灣需要內部團結，才能一致對外，需要不分你我、黨派與族群，凝聚向心力往前走。媒體問及侯友宜，是否認為自己是帶領台灣共好的關鍵角色？他說，每個人在自己工作崗位上要放下自我，一切要以新的「三民主義」，便民、利民、愛民，為國為民，一切以人民為天。

另外，中廣董事長趙少康近日呼籲國民黨 應在3、4月辦黨內總統初選。侯友宜說，黨有黨的角色、市長有市長的角色，不要把很多問題製造成互相指責，沒有意義；不論是哪一黨派，中央地方都一樣的心情，升旗就是凝聚向心力讓台灣共好。