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賴主席第一戰？南投立委補選受矚目

記者陳熙文／台北1日電
若賴清德順利當選民進黨主席，3月的南投縣立委補選將是賴主席掌舵首戰。(記者黃仲裕／攝影)
若賴清德順利當選民進黨主席，3月的南投縣立委補選將是賴主席掌舵首戰。(記者黃仲裕／攝影)

南投縣立委補選今年3月4日舉行，國民黨由誰參戰尚未決定，不過據了解，民進黨參選人已成定局，將由2022民進黨南投縣長候選人蔡培慧續戰。親賴綠委表示，時程上，若賴清德順利當選民進黨主席，此役將是賴清德掌舵首戰，重要性不言而喻。

民進黨南投立委補選協調小組上月27日赴南投，與南投縣黨部提報的五名可能人選交換意見，包括蔡培慧、前集集鎮長陳紀衡、前議員賴燕雪、林永鴻與前縣黨部執行長曾琮愷。補選小組最後協調達成共識，盼徵召剛選完南投縣長選舉、民調最高的蔡培慧再度投入選戰，預計本周三民進黨中常會通過，正式公布。

親賴綠委表示，民進黨1月15日辦理黨主席補選，若賴清德順利當選，南投立委補選將是賴走馬上任的第一戰，如能成功獲得勝選，不但得以重振民進黨聲勢，也能奠定黨主席威望。

蔡培慧雖被外界歸為英系人馬，但一直以來也受到賴清德關注，去年蔡培慧新書發表會，賴清德親錄影片道賀，賴也曾兩次致電，希望她能繼續為南投打拚。

據了解，國民黨現在規畫南投議員游顥、南投議員宋懷琳，及前縣長林明溱之子林儒彬，三人中徵召一人，不過藍營有意徵召林明溱參戰的消息也甚囂塵上。地方人士表示，假如國民黨徵召林明溱消息為真，那蔡培慧將面臨很大挑戰。

民進黨 賴清德 國民黨

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