新聞評論／查高端難跨紅線 恐只是虛晃一招

高端疫苗內線交易疑雲檢調展開偵辦行動，但似乎存在無法逾越的「紅線」。(本報資料照片)

遭質疑多時的高端疫苗 內線交易疑雲，檢調「終於」展開偵辦行動。16路搜索、約談18人到案，看似大張旗鼓，但從時機、對象和案由看，仍可隱約察覺檢調偵辦似因受政治力影響，而存在無法逾越的「紅線」。

檢方稱，高端內線交易案自前年6月起就已成立專案小組。但這段期間，金檢局至少九次移送疑似內線交易資料，檢調卻悄無聲息。好笑的是，檢方只承認收到資料，否認移送之說，還強調是高檢署發交偵辦。檢方到底想澄清什麼？民眾疑惑的是，為何拖了一年半，選後才啟動？拖到現在還能查出什麼名堂嗎？對照同樣是疫苗採購相關的內線交易指控，東洋、聯亞 「即告即查」，高端案顯然享有差別待遇。

是因高端案特別複雜難查嗎？其實案情應非複雜，複雜的是政治。高端被懷疑涉及內線交易，是因在許多在重大訊息發布前，交易爆量層出不窮。如二期解盲、以及宣布與美國國衛院合作前，交易量都超過三倍；與馬來西亞藥廠的疑似「假交易」事件，交易取消的利空發布前，交易量更暴增五倍。

而此次檢調約談對象，除高端母公司基亞生技高層外，只有二名高端竹北廠基層員工，高端高層幾可說「全身而退」。因此外界質疑，難道「刑不上高端」？原因為何？拖了一年半才查高端內線交易，究竟是真想查弊，還是選後拆雷？

新冠疫情 爆發以來，蔡政府獨厚高端，毫不遮掩。高端疫苗研發，關鍵技術來自美國國衛院提供之病毒株。2020年2月初，美國前疾管署官員拜會仍是副總統的陳建仁，談合作開發疫苗。2月中旬，高端即與美國國衛院簽約合作。高端也曾表示，促成合作關鍵推手和牽線者，就是陳建仁。高端涉弊，陳建仁角色有無應予釐清之處？

疫情當前，政府要扶植本土疫苗產業本無可厚非，後來發展卻走上歧路，「扶植本土疫苗產業」成了「扶植高端成為下一個護國神山」，甚至不惜改變疫苗採購策略。疫情之初，官員一再表示疫苗採購「研發、代工、外購」三管齊下，但後來卻是拒絕代工，外購減量，將額度「空出」給本土疫苗。而這項改變，也直接導致前年4、5月起的疫苗荒。

衛福部又自創「免疫橋接」，幫高端疫苗通過緊急授權。此舉雖幫高端取得國內訂單，卻造成本土疫苗走不出國門的窘境。在此錯誤決策下，高端疫苗備受質疑，國人施打意願低落。為救高端，蔡英文總統不但帶頭施打，甚至在前年5月底高端股價暴跌時，親上火線舉行記者會「穩定民眾對本土疫苗的信心」，因此被譏「幫高端法說」。

蔡政府官員與綠委一路護航高端，尤其在高端出現利空時，總可見到官員代為釋出利多訊息，或為利空辯解。直到最近，新任衛福部長薛瑞元還說「國民黨打高端是為了做空」，要求檢調調查。蔡政府如此顚倒黑白，不惜「圖利」，只是為「扶植本土疫苗產業」？

除檢調查內線交易「聲聲慢」，監察院立案查疫苗採購弊端也已一年半，同樣迄無下文。從檢調到監院，查案是真為揭弊，還是虛晃一招？

涉及內線交易與非常規交易，恐怕只是高端相關疑案中最輕微者；只查「母公司高層」涉案，則似乎是「打擊面最小」的選擇；延後一年半偵辦，除避開九合一選舉，也可當2024大選的擋箭牌；而只要「刑不上高端」，當然也「刑不上蔡政府官員」。檢調若要杜絕「抓小放大、避重就輕、選後拆雷」的諸多質疑，就請先把那條紅線拿開吧。