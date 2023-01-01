黑白集／蔡賴裝睡藏算計

蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）一起出席元旦總統府升旗典禮。(記者胡經周／攝影)

神準預估九合一選舉結果的日本學者小笠原欣幸，臉書長文直指民進黨 敗選檢討的四大錯誤：慰留蘇內閣、賴清德 太快接班、失焦的敗選檢討、矛盾的抗中保台。其實黨內外類似批判盈庭，只是裝睡的人永遠叫不醒。

社會輿論早已定調蔡英文 和蘇貞昌的責任，而小笠原還點出「賴清德太快接班」的錯誤。他認為，應該讓賴清德對蔡政權進行批判，爭奪黨內對領導權的同時，也可以促進對敗選的討論，但太輕易就決定讓賴清德當下任總統候選人，造成無法進行深刻檢討和整頓體制的副作用。

其實這可以是賴清德站上道德制高點挑戰2024的戰略思考。可惜，賴在角逐黨主席的首場政見會上，只蜻蜓點水提到抄襲、黑金和沒聽基層聲音三大敗選關鍵，而這在黨內已算難能可貴了。

但賴清德也有難言苦衷。賴清德挑戰2020大位，卻被蔡英文狠狠打到公開求饒，現在要批判蔡政府、整頓體制，無異政治自殺；反而及早獲得蔡英文確認接班地位，才最重要。至於蔡英文神隱700多天後，出場就公開認證賴清德是適當接班人，恐怕也有選後形勢比人強與卸任後保護等政治考量。

小笠原神預言九合一大選結果，但金門猜錯。選後小笠原又扒掉了民進黨集體裝睡的外衣，但恐怕還是沒看到蔡、賴裝睡中的政治算計。（轉載自聯合報）