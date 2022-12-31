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黑白集／蘇貞昌「沒收院會」 又扯疫情

黑白集
行政院發言人羅秉成今主持院會後記者會。（圖：行政院提供）
行政院發言人羅秉成今主持院會後記者會。（圖：行政院提供）

新地方首長上任，但行政院29日的院會卻未依慣例邀請六都市長與會，引發外界對蘇揆「沒收院會」的質疑。行政院發言人羅秉成解釋，是因為「疫情」之故，才未邀請。

拿疫情當藉口，根本是此話不通。羅秉成說，行政院自去年5月起，即因疫情未再邀地方首長列席。但是，台灣今年10月已實施邊境解封，唯獨行政院長還在對直轄市長採取隔離政策，這說得通嗎？請問，那位言必稱「超前部署」的蘇揆，哪裡去了？

反正，疫情是無法接受的理由。外界的猜測是，或許蘇貞昌預知自己年後將不續任，因而不想在下台前與這些首長照面，以免觸景傷情。也有人說，蘇揆在等蔡總統確定他留任，才會邀新市長出席。無論如何，這種把國家制度因個人因素任意縮放的作法，都是錯誤而扭曲的。

召開行政院會，原是為聆聽各方不同意見，以求決策的考慮周全。如果蘇揆覺得多了幾名藍營首長，「自己人」即無法暢所欲言，因而假疫情之名把他們排除在外，也未免太小鼻子小眼睛了。民進黨這次選舉大敗，不就是因為決策過於「公器私用」，而遭人民唾棄嗎？

八年前民進黨在六都選舉大勝，陳菊、賴清德、鄭文燦、林佳龍集體出席首次院會後的意氣風發模樣，讓人印象深刻。難道，蘇揆是害怕看到那一幕換人重演？（轉載自聯合報）

疫情 民進黨 邊境

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