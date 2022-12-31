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日學者列綠選後4大錯：蔡慰留蘇「看不出反省」

台灣新聞組／台北31日電
九合一敗選後，蔡英文總統（中）留任行政院長蘇貞昌（右）、宣布副總統賴清德（左）是總統接班人，牽動未來政局。（本報資料照片）
九合一敗選後，蔡英文總統（中）留任行政院長蘇貞昌（右）、宣布副總統賴清德（左）是總統接班人，牽動未來政局。（本報資料照片）

民進黨敗選後內閣改組聲浪未歇，行政院長蘇貞昌30日受訪時表示，作為行政團隊一分子，選舉慘敗應該負起責任；對於行政院長職務，他從不戀棧。曾神準預估台灣大選的日本「神人級學者」小笠原欣幸則在臉書直指民進黨選後「四大錯誤」，直指慰留蘇內閣，不僅難以變動政權基本骨幹，也無法表現出反省態度，此外還包含副總統賴清德太快成為接班人、失焦的敗選檢討、矛盾的抗中保台。

蔡政府將在明年1月13日立法院本會期結束後啟動內閣改組，黨內諸多揣測。蘇貞昌30日出席「屏鵝公路電纜地下化暨種樹百里計畫完工感恩茶會」，針對內閣改組，他說，選舉提名和選務不是行政院的工作，但是做為行政團隊一分子，選舉慘敗應負起相關責任。

蘇貞昌說，行政院長職務是重擔，他從來不戀棧，也不會去回應無端批評。

民進黨內對內閣持續「隱形逼宮」，民進黨立委高嘉瑜日前提出內閣「團進團出」，高嘉瑜昨再強調，民眾對於施政問題用選票表達態度，民進黨應該要虛心檢討。一名黨內大老則提醒未來一年蘇會「做到流汗、嫌到流涎」，執政黨應有新政局，才符合社會期待。

民進黨立委陳亭妃表示不認同「團進團出」，但她也直言，黨中央已提出檢討報告，卻未看到行政院的檢討報告，這些年政府推動長照、特別預算、地方建設等，卻沒有獲得人民的認同，行政院有必要找出問題。

小笠原欣幸撰文指出，他原本預想這次地方選舉大敗，民進黨會重新整理明年總統大選的政局，但到目前為止一如往昔，民進黨在選後民調的支持率暴跌，和蔡英文總統的態度有關；敗選後，蔡辭黨主席、慰留蘇內閣，政權基本骨幹沒有變動，「這是失敗的」。

國民黨立委曾銘宗表示，蔡英文總統選前曾說「投民進黨就是投蔡英文」，但從九合一選舉可見蔡政府期中考被死當，內閣必須大幅改組甚至全部改組，才符合民意。

時代力量立委王婉諭表示，內閣成員中有許多不合格、又不願虛心接受監督的官員，若不撤換，恐也只是換湯不換藥，「這是考驗執政黨改革決心的關鍵時刻」。立委邱顯智說，內閣應徹底檢討，如何調整？行政團隊必須自己思考。

行政院長蘇貞昌（右二）30日受訪說，選舉提名和選務不是行政院工作，作為行政團隊一...
行政院長蘇貞昌（右二）30日受訪說，選舉提名和選務不是行政院工作，作為行政團隊一分子，選舉慘敗應該負起責任。對於行政院長職務，他從不戀棧。（記者劉星君／攝影）

民進黨 蔡英文 賴清德

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