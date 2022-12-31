台灣兵役延長沒有美方壓力？美前防長打臉蔡英文

蔡英文總統（二排右二）30日前往澎湖勗勉國軍，國安會秘書長顧立雄（二排左二）、國防部長邱國正（二排右）陪同。（記者蘇健忠／攝影）

行政院拍板兵役政策，義務役役期延長一年。蔡英文 總統昨到澎湖勗勉國軍部隊，重申唯有備戰才能避戰。不過，針對外界關注兵役政策，美方有無施壓，蔡總統日前在記者會上強調「沒有」，美國前國防部 長艾思博接受彭博電視採訪時，卻稱今年7月與蔡總統見面時，列舉台灣應做的事，包括延長兵役至少一年。

該訪問也讓「台灣有無美方壓力」再度被討論。對此，黨政人士昨表示，該議題蔡總統已堅定地回應「沒有美方壓力」，相關炒作應適可而止；不諱言美方態度的確是樂見台灣役期恢復到一年，但整個決策過程是以台灣國防需求為考量，無庸置疑。

總統蔡英文27日召開國安會議，宣布義務役服役時間將從四個月延長到一年。蔡總統昨到澎湖勗勉國軍部隊時，重申「唯有備戰才能避戰，能戰才能止戰」。蔡總統指出，在新制下，當兵這一年，絕對不是浪費一年，而是用這一年的時間，學習到更能生存、作戰、救人的技能，更有能力守護家鄉與家人。

近日解放軍機艦頻繁擾台，澎湖位處前線防務工作吃重。蔡總統強調，和平所仰賴的，就是堅實的國防，政府和國軍會持續強化國防戰力與韌性，展現保家衛國的決心，「說到就一定做到」。

副總統賴清德昨出席全國保全日活動時則表示，台灣整軍經武，提高戰備力量，目的不在反攻大陸，是在守衛台灣的主權，捍衛憲政體制，保護國人生命財產安全，這是最主要目的。

川普時期國防部長艾思博接受彭博電視「權力平衡」節目訪問時說，他今年7月訪台期間曾與蔡英文總統見面時，「列舉了一些我覺得他們應該要做的事情」，例如大幅提高國防預算、延長兵役到至少一年，以及增加存糧與武器庫存。艾思博訪台時已卸任，他說，中國威脅整體區域政治秩序，最糟糕的假設是中國透過海路侵略台灣。他認為，台灣面對潛在的中國侵略威脅「準備不夠」。

蔡英文總統日前宣布兵役役期延長為一年，國民黨 隨即表達「支持兵役改革」立場，並提出三大項目、七大配套。據了解，這套論述是黨主席朱立倫親自交辦。不過，國民黨有條件支持兵役改革，隱隱點燃黨內的兩岸「路線之爭」，黨內傳出不同聲音，甚至認為國民黨主張貼近蔡英文，會對未來選戰不利。