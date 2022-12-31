新聞評論／國防迎合政客 台灣11年一覺募兵夢

國防部多年來的問題，就是把迎合高層凌駕於對國家安全的責任，乃至身為軍人的榮譽之上。圖為國軍漢光演習。（本報資料照片）

2022年結束前三天，政府終於公告恢復徵召一年期義務役。美方建議台灣延長兵役早非祕密，蔡總統口頭否認受到美方壓力，這卻是不爭的事實。記者會上，蔡總統拋出義務役加薪、年資銜接勞退、教育彈性接軌等利多；負責政策說明的國防部 副部長柏鴻輝也在台上唱作俱佳，聲稱將引進「美軍模組化訓練」，推動全面實戰化，宛如企業說明會。

政府宣傳機器全面開動，當然是知道政策敏感。但三軍統帥和國防部大吹大擂，掩不住的是難以自圓其說的矛盾，以及社會大眾心底的深沉憂慮。

在AIT處長孫曉雅 公開肯定「避戰」後，蔡總統跟進在記者會說：「備戰才能避戰」。大哉斯言！問題是，她領導的執政團隊之作為，符合避戰精神嗎？民進黨完全執政後，兩岸間持續上升的「敵意紅利」，始終是蔡政府最大的養分來源，並藉此創下2020年大選逆轉勝的奇蹟。蔡總統連任後，其執政團隊及側翼更動輒羞辱唱衰對岸，以汙名化兩岸交流為能事。無論解放軍機艦武嚇，或對岸緊縮我農漁產品出口，從政務官、綠委到親綠名嘴的反應，聲討中國的亢奮顯更遠勝於關注台灣的安危或經濟損失。

對「和戰關係」的最佳描述，莫過美國老羅斯福總統所說：「講話輕聲細語，手中握著大棒。」但蔡政府反其道而行，嘴上高聲逞能，鼓動人民「免驚」；但大棒是否已緊握在手足以擊敵，答案卻是不然。

國防部在政策說帖上，首度配合綠營口徑，以「中國」稱對岸，並抨擊現行四個月軍事訓練役「武器操作不熟稔」、「部隊實務經驗不足」、「無法構築有效戰力」。每一句話，都是重重打臉過去11年的自己。所謂「推動全面實戰化」，更等於承認：目前的訓練方式脫離現實。

國防部誇稱，一年兵役可「累積完整實務經驗」、「熟練操作新式武器」。問題是，當初實施募兵的理由就是一年役期太短，部隊成員流動頻繁，無法維持戰技精練。如今效果完全相反，還振振有詞，令人稱奇。國防部還說，以色列、南韓、新加坡 都採徵兵；但說帖也明載這些國家的役期多者達30月，少者為18個月。台灣面對的敵情嚴峻程度，比這些國家有過之而無不及，卻只需服役一年，就能讓「敵人不敢輕啟戰端」嗎？官員念到這段台詞，不覺汗顏嗎？

這凸顯國防部多年來的問題：把迎合高層凌駕於對國家安全的責任，乃至身為軍人的榮譽之上；只要上級念頭一轉，軍方就挖空心思配合。如此，固可贏得關愛眼神，卻也把自身專業踐踏到底。民眾不會忘記，如今的口沫橫飛，正與昨日宣傳背道而馳？台海被認為是全球潛在最危險的火藥庫之一，國軍身負安全屏障重任，贏得的社會尊重卻始終不足。這其中，當然包括政治人物的蓄意操弄，但軍方多年來不珍視自身專業，表面工夫與曲文矯飾盛行，在人們心中留下不誠實的印象。

民主化後的台灣，政治人物為求勝選，競相在政策上釋放利多。蔡政府擅長操作世代矛盾，此次卻冒著年輕人不開心的風險，在敗選之後仍然宣布兵役延長。背後顯示的局勢嚴重性，不言可喻。

中共政經軍力崛起，北京不放棄武力統一，都是台灣無法迴避的客觀事實。面對這樣的環境，若國防仍只是政客嘴皮上的話術，軍方高層仍不顧專業陪笑求官，意見領袖仍恣意鼓動仇恨情緒；所謂堅實國防，將只是沙灘上的城堡。社會大眾心中對前途充滿憂懼，信心危機只會愈來愈難掩飾。