北市立委補選 吳怡農帶新婚嫩妻掃街 展現親和力

民進黨北市立委候選人吳怡農（右）與太太顏采薇（左）2人首度合體，今天下午前往晴光市場掃街。(圖:吳怡農競辦提供)

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選倒數9天，民進黨 候選人吳怡農的太太顏采薇首度曝光，2人一起在晴光市場掃街。第一次掃街，顏采薇不怕害羞展現親和力，大方與商家打招呼、拉票，她似乎也是商圈中的常客，不少攤商一眼就認出顏，吳怡農則說，他與太太2人是常客，時常在晴光商圈買晚餐。

吳怡農、顏采薇夫妻首度合體現身，今天下午2人前往晴光市場掃街拜票，不少民眾要求合影，還有人拿筆記本要他簽名，而顏采薇也大方與攤商握手替吳怡農拉票。不過在與國小學童合照時，對方比了「YA」手勢，顏采薇見狀就把學童的手比成「1」，圍觀民眾見狀笑翻天。

而顏采薇似乎是晴光商圈老主顧，向記者說哪些食物好吃，還說某連鎖飲料店很好喝，老闆也記得顏采薇面孔，主動和夫妻兩人打招呼。

吳怡農受訪時說，過去幾天顏采薇都會問有沒有可以幫忙的地方、適不適合一起掃街拜票，而自己一向是尊重她意願，，若願意出來當然會非常開心，所以就選擇在今天，找2人都非常熟悉的晴光市場和攤商打招呼。

吳怡農表示，顏采薇和他常常在晴光商圈買晚餐，也開得比較晚，常常回家路上經過就會在這買菜。吳怡農說，每個家人都會想要幫忙，顏采薇也看見過去這幾周自己努力認真拜票，她也希望有機會陪伴。

至於後續有沒有機會再次合體？吳怡農說會再看看，之後應該會有幾場，如果時間安排沒問題，大家還是有機會可以再看到她。媒體追問選舉碰上耶誕節 和跨年都無法慶祝，太太是否有意見？吳怡農說，顏知道這是工作，1月8日後時間寬裕再來補過去錯過的時光。