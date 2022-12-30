我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣面對抗中威脅 前防長艾思博：準備不夠

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

蔣萬安重陽禮金調高至1500元 柯文哲：妥協比堅持容易

台灣新聞組／綜合30日電
蔣萬安將台北市重陽禮金調高至1500元。(圖：天主教聖保祿醫院提供)
蔣萬安將台北市重陽禮金調高至1500元。(圖：天主教聖保祿醫院提供)

台北市府明年發重陽敬老禮金，市長蔣萬安兌現選前承諾，昨指示從1200元(台幣，下同)調高至1500元，預估加碼需多花1.7億元，是否動用二備金或追加預算，最快今天提出研商結果。桃園市長張善政也宣布長者四節禮金，每節2000元調高至2500元，預計增加7.8億，不足額會以墊付的方式支應。

針對北市府要重發敬老禮金並每人調高300元，前市長柯文哲昨發文向蔣萬安喊話，「妥協比堅持容易」，不要重回民粹政治的老路。恢復普發重陽敬老金，錢要從哪裡來？預算就這麼多，社福資源應挹注給需要的人，並依社會狀況彈性調整，盡可能建立「可長可久的長者福利制度」。

北市府在112年預算編列6.2億餘元作為長者重陽節禮金，針對65歲以上未滿99歲長者發放1200元。蔣萬安承諾發放1500元，比柯市府多300元。換算北市65歲以上長者人口至111年11月底是51萬4984人，預估112年9月達到52萬餘人，如調升至1500元，需要追加1.7億元。

蔣萬安表示，北市議會通過重陽敬老禮金致送自治條例，他已指示社會局明年發放，至於發放方式會實際了解里長意見，做完整評估。

北市議會表示，若是追加須在明年4月市議會開議時，將第一次追加減預算送至議會審議，才能趕上明年9月發放每人1500元。北市祕書長李泰興表示，由於要增加1.7億元，可用追加預算或動用市長第二預備金。

議會民眾黨團批評，蔣萬安此舉如同「先射箭再畫靶」，未經通盤規畫草率發錢，形同破壞柯市府在任內償還570億債務的計畫；國民黨市議員秦慧珠說，只是回復到前市長郝龍斌時代做法，並非額外追加；至於追加預算費用，可以使用台北市稅收超收，或移用更多歲計賸餘。

桃園市也確定明年四節禮金從每節2000元調高至2500元，並刪除排富條款規定，綜合所得稅率20%以上的長者明年也能享有禮金。張善政說，選前承諾會積極照顧老年市民，這就是開始。

社會局指出，桃園雖是六都最年輕的城市，但也面臨人口老化趨勢，符合春節禮金之長者預估36萬2621人，占全市人口約14%。四節禮金的財源明年預算編列約19.3億，初估加碼500元且不排富的話，預計會增加7.8億，不足額部分，市府會以墊付的方式支應，重陽節禮金財源會另行規畫。

預算 張善政 國民黨

上一則

朱立倫批「只對抗沒對話」 吳怡農：對話就能促和平？

下一則

酷似藝人陳庭妮 射擊女教官受歡迎

延伸閱讀

蔣萬安重陽禮金發台幣1500 柯文哲：不要重回民粹老路

蔣萬安重陽禮金發台幣1500 柯文哲：不要重回民粹老路
蔣萬安上任首日 王世堅送老蔣像：你沒有犯錯空間

蔣萬安上任首日 王世堅送老蔣像：你沒有犯錯空間
蔣萬安上任北市長 議員送蔣中正肖像：你沒犯錯空間

蔣萬安上任北市長 議員送蔣中正肖像：你沒犯錯空間
蔣萬安就職台北市長 承諾大巨蛋1年內啟用

蔣萬安就職台北市長 承諾大巨蛋1年內啟用

熱門新聞

憲法法庭23日判決全民健保停復保規定違憲。（本報資料照片）

健保「停復保」規定違憲 影響旅外56萬人

2022-12-24 02:30
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了

2022-12-23 12:13
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49
台北市長25日交接，圖為新任市長蔣萬安昨天出席戰鬥藍感恩茶會。（記者余承翰／攝影）

蔣萬安就職台北市長 兒子難得亮相突放聲大哭

2022-12-24 21:28
新竹女中高三國語文寫作能力測驗題圖片內容，引發網友熱議。（取自臉書「清清乳加巧克力」）

長頸鹿看獅子...新竹女中考題引發「性器官聯想」

2022-12-29 14:58
浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

2022-12-29 16:13

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%