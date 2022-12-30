蔣萬安重陽禮金調高至1500元 柯文哲：妥協比堅持容易

蔣萬安將台北市重陽禮金調高至1500元。(圖：天主教聖保祿醫院提供)

台北市府明年發重陽敬老禮金，市長蔣萬安兌現選前承諾，昨指示從1200元(台幣，下同)調高至1500元，預估加碼需多花1.7億元，是否動用二備金或追加預算 ，最快今天提出研商結果。桃園市長張善政 也宣布長者四節禮金，每節2000元調高至2500元，預計增加7.8億，不足額會以墊付的方式支應。

針對北市府要重發敬老禮金並每人調高300元，前市長柯文哲昨發文向蔣萬安喊話，「妥協比堅持容易」，不要重回民粹政治的老路。恢復普發重陽敬老金，錢要從哪裡來？預算就這麼多，社福資源應挹注給需要的人，並依社會狀況彈性調整，盡可能建立「可長可久的長者福利制度」。

北市府在112年預算編列6.2億餘元作為長者重陽節禮金，針對65歲以上未滿99歲長者發放1200元。蔣萬安承諾發放1500元，比柯市府多300元。換算北市65歲以上長者人口至111年11月底是51萬4984人，預估112年9月達到52萬餘人，如調升至1500元，需要追加1.7億元。

蔣萬安表示，北市議會通過重陽敬老禮金致送自治條例，他已指示社會局明年發放，至於發放方式會實際了解里長意見，做完整評估。

北市議會表示，若是追加須在明年4月市議會開議時，將第一次追加減預算送至議會審議，才能趕上明年9月發放每人1500元。北市祕書長李泰興表示，由於要增加1.7億元，可用追加預算或動用市長第二預備金。

議會民眾黨團批評，蔣萬安此舉如同「先射箭再畫靶」，未經通盤規畫草率發錢，形同破壞柯市府在任內償還570億債務的計畫；國民黨 市議員秦慧珠說，只是回復到前市長郝龍斌時代做法，並非額外追加；至於追加預算費用，可以使用台北市稅收超收，或移用更多歲計賸餘。

桃園市也確定明年四節禮金從每節2000元調高至2500元，並刪除排富條款規定，綜合所得稅率20%以上的長者明年也能享有禮金。張善政說，選前承諾會積極照顧老年市民，這就是開始。

社會局指出，桃園雖是六都最年輕的城市，但也面臨人口老化趨勢，符合春節禮金之長者預估36萬2621人，占全市人口約14%。四節禮金的財源明年預算編列約19.3億，初估加碼500元且不排富的話，預計會增加7.8億，不足額部分，市府會以墊付的方式支應，重陽節禮金財源會另行規畫。