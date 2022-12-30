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朱立倫批「只對抗沒對話」 吳怡農：對話就能促和平？

記者鍾維軒／台北30日電
民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農（左）與台北市議員王世堅（右）今赴松江市場掃街拜票。(記者鍾維軒／攝影)
民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農（左）與台北市議員王世堅（右）今赴松江市場掃街拜票。(記者鍾維軒／攝影)

蔡總統日前拍板義務役期恢復1年，中國國民黨主席朱立倫批「民進黨的底線只有對抗，沒有對話」。民進黨北市立委補選候選人吳怡農今受訪時說，光和對話兩字就能促成、保證和平，相信沒人反對，但朱立倫和習近平對話前、後，中國仍未放棄對台武力威脅。

朱立倫日前稱「唯有備戰才能避戰」是錯的，要國防加上對話才能避戰。吳怡農昨反問，當一個政權使盡全力、想要武統、沒有意願對話的時候，朱立倫或許可以跟大家報告如何對話？朱昨受訪時說，吳把蔡總統的底線曝光了，這說法正好坐實「民進黨的底線只有對抗，沒有對話」

吳怡農今早由台北市議員王世堅陪同，前往松江市場掃街拜票。吳怡農表示，台灣所有人都要和平，沒有人沒事希望對抗，如果光喊「對話」兩個字就可以促成和平、就可以保證和平，相信沒人反對。

吳怡農說，朱立倫非常清楚，過去他與習近平對話前、對話後，中國共產黨都沒有放棄對台的武力威脅，反而加強對台灣軍事威脅，這樣環境下，面對這樣的威脅，唯有備戰才能夠止戰、唯有備戰才能夠避戰，相信大家都知道這是比較負責任的做法，不是嗎？

而王世堅日前在廟口開講上，喊出立委補選要投給習進平看。王世堅說，有電視台刻意誤用他的說法，明明在吳怡農廟口開講的場子講很清楚，甚至有影片，「因為要找我們開戰、逼我們開戰的就是習近平，投給吳怡農，就是堅定告訴習近平，我們台灣人不是好惹的」

王世堅說，台灣愛好和平，但台灣懂得追求和平的第一步，就是做好戰爭的準備，吳怡農先前對國防、民防所做的看法規劃完全正確，「我認為投給吳怡農當然就是告訴習近平，我們台灣人做的決定」，他希望某電視台不要誤解斷章取義，還用在政論節目中揶揄，這是非常不齒的做法。

另外，外界預期義務役期恢復1年會衝擊民進黨選情，而根據統計，大部分民眾反而肯定該項政策。吳怡農表示，社會大眾多年來期待就是要有全面的兵役制度改革，搭配適度役期延長，因為台灣面對國家安全挑戰必須全民一起面對、必須一起迎接，才有機會維持和平、嚇阻戰爭。

至於媒體人馮光遠跟國民黨候選人王鴻薇說，下次上央視要呼籲中國不要製造兩岸緊張，被問到會不會也想呼籲王鴻薇？吳怡農表示，身為民意代表、公眾人物，只要有機會上國際媒體，無論是央視或其他的媒體，都應該為台灣發聲、為台灣發光，如果對話能夠促成和平，解除對台灣的軍事威脅，那當然鼓勵所有上央視的朋友，用他們的方式強化台灣的國家安全。

習近平 民進黨 國民黨

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