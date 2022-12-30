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涉買票遭通緝 國民黨中常委蕭景田已離台

台灣新聞組／台北30日電
國民黨中常委、彰化縣黨部主任委員蕭景田的手機不通，最近幾天沒人見到他，行蹤成謎。(取材自蕭景田粉專)
國民黨中常委、彰化縣黨部主任委員蕭景田的手機不通，最近幾天沒人見到他，行蹤成謎。(取材自蕭景田粉專)

國民黨中常委蕭景田、士林北投區黨部執行長曾繁川涉嫌以每人1萬元（台幣，下同，約325美元），向20多名里長買票，蕭因通知未到案，士林地檢署昨發布通緝，但蕭已提早離台。黨主席朱立倫說，尊重司法的調查，也呼籲檢方毋枉毋縱，不管藍白綠，希望檢方都能夠一律公平對待。

北市黨部主委黃呂錦茹表示，曾繁川也是輔選老手，懂得分際，日前她也當面問過曾本人，曾強調並未拿錢賄選，遭約談後心情受影響，希望市黨部能安排律師還自己清白。有里長替蕭景田喊冤，1萬元是選舉經費，說買票根本不夠。

士檢獲報，九合一選舉期間，有情資檢舉「曾姓樁腳」涉嫌以1萬元現金給里長，要里長支持台北市議員候選人林杏兒；檢方上周約談20名里長到案作證，有里長指證，樁腳曾繁川是士林北投區黨部執行長，曾說萬元現金是國民黨提供的競選費用，資金來源是蕭景田，但過程未提及要支持林杏兒。

曾繁川上周配合偵訊，訊後5萬元（約1620美元）交保候傳，新科議員林杏兒日前也以證人身分說明，否認涉及賄選，並強調，有人說蕭景田是她乾爹，事實上兩人只黨內同志間關係，希望檢舉人不要利用司法進行抹黑。

蕭景田68歲，活躍彰化政壇，曾為多名同黨民代選舉操盤，包括調度資金與指揮組織動員，地方政壇盛傳，蕭自知可能被通緝，先一步辦理出國手續，前天已搭機離台，地方一頭霧水，看到檢方發布通緝才恍然大悟，「卡」到賄選案。

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