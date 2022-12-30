新聞評論／核心價值喪失 民進黨漏掉的檢討

敗選滿月，民進黨 終於端出檢討報告，羅列了疫情、通膨、論文抄襲、黑金、抗中保台失靈等因素，認為這使它失去青年和中間選民支持。至於黨政領導人蔡英文 、蘇貞昌等人應負什麼責任，報告隻字未談，連論文案在摘要報告中都避提林智堅 之名。整個檢討報告看來，就像一份股市的「技術性分析」，只問個股的操作，卻絕口不談「基本面」。在這種情況下，民進黨如何看到自己的問題？

這樣的檢討態度，其實正反映了民進黨這六年多來的執政態度：捉小放大，習於技術性操作，利用網軍側翼帶歪風向，導致施政的核心價值模糊乃至消失。且看當天在敗選檢討報告記者會台上排排坐的四人，除鄭文燦外，包括代理主席陳其邁、代理祕書長林鶴明、副祕書長林飛帆，全都是黨職人員。這樣的陣仗，怎可能客觀地檢討他們追隨的前任主席，以及閣揆蘇貞昌？

這本洋洋灑灑一萬多字的檢討報告，未出現蔡英文或蘇貞昌的名字，其實不是最大的問題所在。事實上，換一個方式，對府、院、黨的決策手法與風格進行較含蓄的檢討，也是可行的辦法；遺憾的是，連這類隱微的影射也沒看到。簡單地說，疫情、通膨、論文抄襲、黑金、抗中保台失效等因素，的確都影響到選民對民進黨的觀感；但更重要的，則是民進黨核心價值的喪失，這才是所有問題的根源。

先從民主談起。「民主」與「進步」幾個大字寫在民進黨黨名上，但民進黨還記得「民主」所涵蓋的平等、包容、尊重、溝通等精神嗎？顯然全忘光了！因此，民進黨被譏為「一言堂」，黨內也甘之如飴；任何僅利於「本黨」的法案，再怎麼難看也要過關；政府任何決策或用人，完全不必想到在野黨或社會中間人士；只要養好餵飽網軍側翼，什麼決策都不需要社會溝通。不僅如此，經正式公民投票通過的以核養綠、反核食、反同婚等七法案，蔡政府一概沒收或置之不理。說民進黨已喪失民主精神，會冤枉它嗎？

再談公平正義。蔡政府以「世代正義」為名進行了軍公教年金改革，卻把坑洞更深的勞保年金改革束諸高閣；以「轉型正義」為名追討國民黨黨產，卻連國語日報、婦聯會、救國團等教育及社團性質的民間團體都不放過，這是冷酷不仁。再看，林智堅的論文抄襲如此鐵證如山，蔡英文卻呼籲全黨力挺，這不是利用政治權威來毀滅學術專業是什麼？至於選後鄭文燦、蔡適應、江聰淵的論文抄襲被撤銷學位，全黨變得鴉雀無聲，恰恰反證了蔡英文心中蕩然無存的正義良知！

再看民進黨依然掛在嘴邊的「勤政、清廉、愛鄉土」，其實也只剩下口頭禪了。若是一個勤政的政府，不會不顧人民沒有疫苗可用，卻一味要推銷自己鍾愛的「愛國疫苗」高端。若是清廉的政府，不會讓本黨同志霸占所有高官要津，而讓專業退位，讓檢調看顏色選擇性辦案。若是愛鄉土的政府，不會讓黑道高踞中常委，並不斷用各光電、建設等標案來餵養利益集團，卻不顧鄉土環境急速惡化，被水泥和太陽能板入侵，各色環保和社運團體則幾皆遭滅口。一個愛鄉土的政黨，會不斷挑起兩岸紛爭，讓國家陷入兵凶戰危之境嗎？

沒錯，民進黨敗選絕不是林智堅、陳時中等少數人的過錯，當然也不止是蔡英文、蘇貞昌的傲慢無能所致，而是整個政黨忘記了民主和公平正義為何物。他們自己沉浸在權與利的爭奪之中，卻竟以為全國人民都視而不見，或盲目追隨。價值！價值！價值！是他們忘卻的事。