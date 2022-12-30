黑白集／橫眉豎目的段大砲 竟談起了謙卑

潛水許久的前綠委段宜康，近日浮出水面談敗選。讓人意外的是，外號「憤怒鳥」的他，竟談起了謙卑，說民進黨 忘記了謙卑面對人民。這彷彿太陽從西邊出來。

此話豈止大謬。段宜康自己的為人處世，就跟謙卑八竿子打不著。當年在國會質詢，段大砲橫眉豎目，咆哮法務部長羅瑩雪 ，痛罵龍應台是厚臉皮政務官；又在黨內痛斥游盈隆參選黨主席是扯後腿的「爛咖」。新冠疫情爆發口罩 之亂時，他更罵人民需要的不是口罩，而是鎮靜劑。他何曾謙卑？

民進黨全黨更從未懂得謙卑。蔡英文首度當選時把「謙卑」說了三次，但她一上台就強推軍公教年改、同性婚姻、廢核四、開放福島核食，後三者都被公投推翻，但她照做不誤。如此，終於加冕了民主獨裁的皇冠，恐怕謙卑見了民進黨都要瑟瑟發抖！當時，怎不見段大砲犯顏進諫？

段宜康還談了傳說中的選舉技術。他說，這技術就是我知道人民想要什麼，就以此當選舉訴求，但如今卻失去了以往的敏銳。言下，好像民進黨沒輸什麼，就輸在「技術生疏」。

自來民進黨就只有術而無道。它深諳台灣百姓害怕中共統治，於是用台獨、抗中的話術討好選民，也屢次討得便宜。但如今兵凶戰危的窘境，不正是這個「術」走到盡頭的寫照？民進黨不是無術而敗，根本是被術打敗。