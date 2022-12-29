「報告獨點名我」林智堅發文道歉
民進黨提出敗選檢討報告提及新竹市前市長林智堅的論文案未能止血，影響年輕人對民進黨信任。林智堅昨晚在臉書發文表示願意承擔責任，也再次向民眾與支持者、黨內同志致歉。他說，通篇檢討報告唯獨點名他個人，他有必要向社會報告他的看法。
林智堅表示，對於未能完成黨的託付在桃園市長一役拿下勝利致歉，「我責無旁貸，絕對是桃園選戰中最該負責的人，必須誠摯地向大家致歉。」他說，角逐桃園市長並不在人生規畫裡，讓他決定參選最關鍵的是配合黨整體選戰布局，同時希望將設計力導入公共工程的「新竹經驗」擴及其他縣市、造福更多民眾。
「既然參選是我的選擇，我就必須負起完全責任。」林智堅回顧，當時決定退選是因為特定媒體與政治人物對論文的討論和操作，讓選戰徹底失焦，在選對會成員共同決定下正式退選，回到新竹市輔選。
林智堅論文抄襲風波，被調查官余正煌自訴違反著作權法；法院審理期間，余認為林在抄襲風波中的個人辯護傷害他名譽，決定加告加重誹謗罪。余正煌還要針對約30名於網路上發表不實言論、推文的網友提告誹謗，律師團正蒐證整卷中。
上一則
IG發文My Love 高凌風女兒葛曉潔 在美要婚了
下一則
FB留言