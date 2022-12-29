「報告獨點名我」林智堅發文道歉

論文抄襲成了今年縣市長選戰的主軸，桃園市長候選人林智堅因論文風波黯然退選。(本報資料照片)

民進黨 提出敗選檢討報告提及新竹市前市長林智堅 的論文案未能止血，影響年輕人對民進黨信任。林智堅昨晚在臉書發文表示願意承擔責任，也再次向民眾與支持者、黨內同志 致歉。他說，通篇檢討報告唯獨點名他個人，他有必要向社會報告他的看法。

林智堅表示，對於未能完成黨的託付在桃園市長一役拿下勝利致歉，「我責無旁貸，絕對是桃園選戰中最該負責的人，必須誠摯地向大家致歉。」他說，角逐桃園市長並不在人生規畫裡，讓他決定參選最關鍵的是配合黨整體選戰布局，同時希望將設計力導入公共工程的「新竹經驗」擴及其他縣市、造福更多民眾。

「既然參選是我的選擇，我就必須負起完全責任。」林智堅回顧，當時決定退選是因為特定媒體與政治人物對論文的討論和操作，讓選戰徹底失焦，在選對會成員共同決定下正式退選，回到新竹市輔選。

林智堅論文抄襲風波，被調查官余正煌自訴違反著作權法；法院審理期間，余認為林在抄襲風波中的個人辯護傷害他名譽，決定加告加重誹謗罪。余正煌還要針對約30名於網路上發表不實言論、推文的網友提告誹謗，律師團正蒐證整卷中。