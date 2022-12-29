不敢提蔡蘇 民進黨檢討報告自縛手腳

民進黨2022年大選檢討報告出爐，但內文卻未提及蔡英文總統（右二）及新竹市前市長林智堅（左二）的名字。圖為兩人出席新竹球場重建後的首場開幕戰。(本報資料照片)

九合一選舉慘敗一個月後，民進黨 檢討報告昨天出爐，內容卻欲言又止。雖點出黑金問題嚴重，卻不見黨內哪些人是其中代表；列出論文案是敗選主因之一，給媒體的摘要報告中連「林智堅 」三個字都沒寫出；黨內最高層級、被輿論視為罪魁禍首的蔡英文 總統、行政院長蘇貞昌責任更是隻字未提。如此自縛手腳的檢討報告，真的切中要點了嗎？

檢討報告明確指出，在此次選戰過程中，黑金議題扭曲了民眾對於民進黨執政的形象，可見問題嚴重性，連民進黨前立委段宜康受訪，都直接點名英系郭再欽、中常委黃承國，但宣稱要「徹底檢討」的黨內檢討報告，卻繼續支吾其詞。諷刺的是，民進黨在選後急忙拋出「擴大排黑參選條款」的修法主張，這也不禁讓外界懷疑，民進黨反黑金連個重要標的也沒有，究竟是玩真的，還是虛晃一招？

檢討摘要不見蔡蘇，林智堅是另一個消失在檢討摘要的名字。檢討報告摘要描述了學倫事件造成候選人退選，更影響其他縣市選情的慘況，就是不提林智堅，這是要給自己人留情面？還是顧及力挺林的蔡總統及鄭文燦顏面？但標榜大鳴大放、徹底檢討的決心，也因此遮遮掩掩打了折扣。

最後，整份檢討報告完全避談的，是蔡蘇體系在選戰中的責任。蔡英文雖然在開票當天隨即辭去黨主席，但她的責任豈可隨辭職而一乾二淨？更遑論蘇貞昌至今留任，到底為無感施政負了什麼責？對忽視人民感受應負什麼責？黨與政府要怎麼改？交代性的說詞都讓人感受不到民進黨檢討的決心。

「民進黨不敢檢討蔡英文」的耳語早在政壇發酵已久，蔡總統日前接受媒體提問，談及敗選原因時，未提到自己的責任，形同已預告了28日檢討報告的結果。但試問，身為國家第一號人物，把檢討工作丟出來，民進黨內誰敢檢討總統？

檢討小組對蔡英文責任輕輕放下，讓人想起清末標榜改革的保皇派，儘管時局已混亂不堪，仍堅持要繼續保皇，殊不知最大問題就是出在皇帝身上，半吊子的改革也注定了失敗的結局。民進黨中生代若在大敗之後，仍執意要「誓死捍衛蔡英文」，那恐怕寫再多檢討報告，也難重拾民心。