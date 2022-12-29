綠敗選檢討不見蔡責任 在野黨：報告給同溫層看的

民進黨2022年大選檢討報告28日出爐，代理黨主席陳其邁（左起）、檢討小組召集人鄭文燦、代理秘書長林鶴明及副秘書長林飛帆出席中常會後記者會。(記者季相儒／攝影)

民進黨 2022年大選檢討報告昨天出爐，檢討小組召集人鄭文燦表示，民進黨在青年與中間選票的流失，是這次地方選舉挫敗的主要原因；報告羅列疫情 、通膨、論文案、黑金、抗中保台失靈等敗選原因，會在迎戰2024年總統及立委選舉前，記取教訓、做出改變。

鄭文燦還提及，民進黨面對論文案，除了未能及時止血、設下停損點，應處方式也使外界加深對黨處理態度的不滿，最後造成候選人退選、陣前換將，影響年輕族群對於民進黨的信任，進而影響其他縣市選情。受疫情影響，整體提名作業到8月中才完成，提名時程太晚也影響候選人整體選舉工作。

鄭文燦昨天在民進黨中常會提出「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」。完整檢討報告共1萬549字，但是未將前黨主席蔡英文納入檢討範圍。

被問到報告沒出現蔡英文，黨主席究竟要負什麼責任？鄭文燦未回答，只表示論文事件延燒了一個月，造成大家對於民進黨許多負面標籤，對於台大和學術是否有不同意見，「檢討報告已經把這部分都標示得很清楚」。

針對敗選原因，鄭文燦指出，在疫情面向上，內需型中小企業、觀光旅宿業、一般商家受疫情與物價的衝擊尤其最深，政府透過紓困 振興方案，在前兩年雖發揮相當作用，但第三年的補助金額及適用對象是否忽略最基層產業、商家需求及民眾感受，可能成為紓困振興成效未能彰顯的主因。

烏俄戰爭議題上，鄭文燦指出，台灣民眾對國防安全關注度提高，也引發兵役役期是否改變的熱烈討論，難免會讓在野黨順著「抗中保台」口號負面操作，製造「票投民進黨，青年上戰場」恐懼牌；且烏俄戰爭造成國際通膨，多項民生知名品牌調漲，影響到人民生活感受。

另外，選戰過程中，黑金議題扭曲了民眾對民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的政黨形象，因為未能及時有效說明、清楚處理重大治安及黑金事件，造成執政不力、黑白模糊、執政特權疑慮，衝擊選情。

針對綠營公布的敗選檢討報告，國民黨文傳會副主委林家興表示，民進黨敗選至今，內閣竟然仍未改組、閣揆仍未下台，令人感受不到執政黨反省的決心。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠認為，檢討報告僅是點到為止，且避重就輕，並未深入探究原因且反省，這份檢討報告像給民進黨支持者和同溫層看的，對全台人民來說，是否算有誠意的施政滿意度反省，「有待商榷」。