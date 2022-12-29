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段宜康：民進黨忘謙卑 沒民意敏感度了

記者林縉明／台北29日電
民進黨前立委段宜康。(本報資料照片)
民進黨前立委段宜康。(本報資料照片)

民進黨在九合一選舉慘敗，民進黨前立委段宜康昨天分析，2020年勝選後，讓民進黨驕傲起來，已經忘記謙卑，更成為一個「老化的執政團隊」，以致這點敏感度都沒了；對於副總統賴清德參選民進黨主席，段宜康建議，未來賴擔任黨主席後，立竿見影要處理黑金問題，畫清界線，並點名要降低前國策顧問黃承國對黨內的影響力。

段宜康接受網路節目專訪指出，民進黨此次選票被輾壓，確實與預期不同，不少地方操盤手選前都認為會贏，結果卻不如預期，原因在於疫情當下，對執政者本來就難以期待選得好，但關鍵在於執政黨是否有察覺問題，他認為沒有，因為選前還在宣傳防疫有成、經濟表現亮眼，顯然跟民眾感受有段差距。

段宜康說，當外界質疑疫苗採購等問題，民進黨總以「抹黑」反擊，但回顧疫情爆發以來，不論是疫苗施打、快篩購買，都造成民眾生活不方便；尤其是疫情大爆發後，政府總是以「別人比我們更慘」，但一條命就是一條命，在野黨批評執政黨只會講數字，「回過頭看，這是沒有錯啊」。

段宜康說，民進黨過去引以為傲的選舉技術是「我知道人民在想什麼、想要看到什麼、想要得到什麼」，以此做為選舉訴求，並讓選民看到「我是你期待的」；但2020年的大勝，讓民進黨驕傲起來，忘記謙卑，「這點的敏銳度已經沒有了。」

針對黨內檢討黑金問題，段宜康說，大家選後都在討論黃承國，問題是證據在哪；但黑金是不得不處理的問題，建議可以降低其在黨內的影響力，讓外界看到民進黨有在處理。

段宜康還提到，民進黨換血速度不夠快，建議新任黨主席應該「將不分區當成影子內閣」，讓優秀的議員能夠銜接上來，加速換血。

民進黨 疫情 疫苗

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