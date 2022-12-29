民進黨公布民調 吳怡農支持度40.3%、王鴻薇42.2%

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農（左）28日公布內部民調，國民黨候選人王鴻薇（右）以42.2%支持度領先對手。(本報資料照片)

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選倒數11天，立委補選候選人吳怡農競總28日公布最新民調 ，國民黨 候選人王鴻薇支持度為42.2%、民進黨候選人吳怡農占40.3%，雙方差距1.9個百分點。

吳怡農競總指出，吳怡農的支持度僅落後王鴻薇1.9個百分點，已在抽樣誤差範圍內，基本上雙方接近平手。依地區支持度，中山區吳怡農占41.5%，小幅領先王鴻薇41.1%；北松山20個里，王鴻薇支持度為44.3%，吳怡農只有38.1%。

就各年齡層的支持度，吳怡農在20歲至49歲具有明顯的優勢，但50歲以上則落後於對手，但70歲以上則呈現領先。候選人的欣賞度與不欣賞度，吳怡農欣賞度為52.9%、不欣賞度31.0%；王鴻薇欣賞度46.5%、不欣賞度36.0%。

針對民調結果，吳怡農表示，未來的10天還有很大需要努力和爭取的空間，呼籲中山與北松山的選民，1月8日的補選，不是他一個人的選舉，而是大家的選舉，如果大家對他的政見與主張有支持、有認同，認為台灣的選舉文化可以更好，1月8日一定要出來投票 。