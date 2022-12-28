我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

賴清德是接班人？蔡英文：我覺得他是啊

台灣新聞組／台北28日電
蔡英文總統（中）、副總統賴清德（左）、行政院長蘇貞昌（右）等府院三巨頭27日同台出席兵役記者會，3人互動受關注。(記者杜建重／攝影)
蔡英文總統（中）、副總統賴清德（左）、行政院長蘇貞昌（右）等府院三巨頭27日同台出席兵役記者會，3人互動受關注。(記者杜建重／攝影)

蔡英文總統昨天舉行兵役記者會，媒體追問，賴清德副總統是否為適當的接班人選？蔡首次明確表示，「我覺得他是啊」，因為賴不是今天才出現的政治人物，他已在政壇很久，最後就是綜合評估的問題，「我的答案就是『他是』。」至於行政院長蘇貞昌是否下台？蔡昨僅說，內閣改組問題，時間到了就會向大家報告，不需要急著問。

蔡賴蘇「府院三巨頭」昨在記者會同台，三人互動受關注。國民黨發言人黃子哲昨說，蔡總統罕見直言賴清德是接班人，頗有一槌定音之意；反倒是被問到蘇揆是否下台時含混以對，兩相比較似有「保賴棄蘇」意涵。

蔡總統在兵役政策議題站上第一線，是否在剩餘任期都會站到第一線做決策，行政院長將是總統的執行長？蔡總統說，「這個想像力太豐富」，兵役問題牽涉整體國防問題，是總統及三軍統帥的職責所在。

媒體提問，兵役延長1年將影響2024大選，未來如何協助賴清德選戰論述？蔡總統表示，在最後方案形成中，都有和賴、蘇一起討論，希望能取得社會最大支持，這是未來1年要花很多心力來溝通的事。

外傳兵役延長至昨天才宣布，是因為賴擔心影響選情？賴清德說，「我沒有聽過這個說法」，蔡總統已清楚說明，三軍統帥有責任為守護台灣做最好準備，過程中他和蘇揆都把國家利益擺在優先位子，選舉或政黨的利益擺在後面，只有把國家利益擺在前面的政黨，才可能贏得人民的支持，「國家利益優先於政黨利益，總統的立場，我們大家都一致，我沒有其他補充。」

全場只有被問到社會安全網問題時，蘇貞昌才拿到麥克風回答。記者問及，近日遭誘騙至柬埔寨以及台南學甲槍擊案至今仍未破案，如何補強社會安全網？蔡英文說，政府還是要有強力的作為，讓這一些擾亂社會秩序的這些人或事情都可以做有效的處理。

蘇貞昌則表示，社會安全網的建置，當然都是要一步一步的努力，過去所發生的治安案件也都是迅即破案；台南88槍案現在就是最後的主要嫌犯還沒抓到，昨天上午他都還特別與警政署長通話，現在都在緝捕中，「我們不能講限他什麼時候破案，因為這個得花相當多的努力。」

民進黨在九合一選舉大敗，之後一小段時間，總統府對兵役延長一案曾經態度不明，直到本月中，態度才漸趨明確，雖然一度發生國防部、國安會各自放話，對於配套方案有不同看法，不過在總統府明確表態之後，直接向國防部傳達「要做」，放話才逐漸消散。

過程中，有一段時間外界猜測副總統賴清德的態度，其實賴在非常後期才參與討論，賴曾在內部會議當著蔡英文總統的面，提醒大家「不用考量選舉」，賴昨天也在蔡總統邀宴立委的便當會上重申立場，「唯有把國家利益放在前面的民進黨，才會贏得人民信任」，希望表達決心。

賴清德將代表民進黨參選2024，幾乎已定於一尊，蔡昨天公開認可賴是「總統接班人」，不無一槌定音之意。但蔡賴關係仍然微妙，賴已經登記參選民進黨主席，蔡昨天在記者會上頻頻邀請賴發言，對賴的態度相當禮遇。賴身為副手，也秉持「不在其位，不謀其政」，攸關國防、兩岸外交等重大政策，他不會多給意見，除非內部會議找上他，才會發表自己的看法。

民進黨內公認，義務役延長勢必影響役男家長態度，若決定要做，「早宣布比晚宣布好」。在俄烏戰爭爆發時，曾有一段「民氣可用」的黃金時間，但因高層有其他考量，才拖到今年底，平添不少雜音。

宣布義務役延長攸關國家安全，國軍是否與時俱進，開發新式訓練內容，才是「有效兵源」保證。對於未來選舉，禍福難料，但放著不做更凸顯民進黨被民粹牽著走，蔡宣布後，達成了過去「改革現行募兵制」的政見，接下來就看賴清德如何說服選民，將是一項與人民溝通的大工程。

賴清德 民進黨 蔡英文

上一則

台兵役延長 白宮表示歡迎 蔡英文稱無美方壓力

下一則

新聞評論／台兵役延長劍指北京 蔡不當「弱雞總統」？

延伸閱讀

台灣義務役期延長1年 蔡英文：沒有美方壓力

台灣義務役期延長1年 蔡英文：沒有美方壓力
觀察站／釋疑役期延長 蔡英文隔744天終於開記者會

觀察站／釋疑役期延長 蔡英文隔744天終於開記者會
賴清德：若無威脅 更盼和平保台

賴清德：若無威脅 更盼和平保台
新聞評論／抗中牌失效 調整兩岸論述 從托蔡改賴到脫賴改賴

新聞評論／抗中牌失效 調整兩岸論述 從托蔡改賴到脫賴改賴

熱門新聞

憲法法庭23日判決全民健保停復保規定違憲。（本報資料照片）

健保「停復保」規定違憲 影響旅外56萬人

2022-12-24 02:30
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了

2022-12-23 12:13
台北市長25日交接，圖為新任市長蔣萬安昨天出席戰鬥藍感恩茶會。（記者余承翰／攝影）

蔣萬安就職台北市長 兒子難得亮相突放聲大哭

2022-12-24 21:28
永齡基金會創辦人郭台銘（左）與夫人曾馨瑩昨出席台大醫院癌醫分院四周年院慶，批評BNT疫苗採購事宜。記者侯永全／攝影

郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應

2022-12-20 15:39
麻衣(左)與王泉仁的愛已成往事。（本報資料照片）

「台塑長孫」王泉仁2度離婚 每月贍養費只想付1899美元

2022-12-19 18:37
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49

超人氣

更多 >
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理
就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了