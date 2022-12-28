賴清德是接班人？蔡英文：我覺得他是啊

蔡英文總統（中）、副總統賴清德（左）、行政院長蘇貞昌（右）等府院三巨頭27日同台出席兵役記者會，3人互動受關注。(記者杜建重／攝影)

蔡英文 總統昨天舉行兵役記者會，媒體追問，賴清德 副總統是否為適當的接班人選？蔡首次明確表示，「我覺得他是啊」，因為賴不是今天才出現的政治人物，他已在政壇很久，最後就是綜合評估的問題，「我的答案就是『他是』。」至於行政院長蘇貞昌是否下台？蔡昨僅說，內閣改組問題，時間到了就會向大家報告，不需要急著問。

蔡賴蘇「府院三巨頭」昨在記者會同台，三人互動受關注。國民黨發言人黃子哲昨說，蔡總統罕見直言賴清德是接班人，頗有一槌定音之意；反倒是被問到蘇揆是否下台時含混以對，兩相比較似有「保賴棄蘇」意涵。

蔡總統在兵役政策議題站上第一線，是否在剩餘任期都會站到第一線做決策，行政院長將是總統的執行長？蔡總統說，「這個想像力太豐富」，兵役問題牽涉整體國防問題，是總統及三軍統帥的職責所在。

媒體提問，兵役延長1年將影響2024大選，未來如何協助賴清德選戰論述？蔡總統表示，在最後方案形成中，都有和賴、蘇一起討論，希望能取得社會最大支持，這是未來1年要花很多心力來溝通的事。

外傳兵役延長至昨天才宣布，是因為賴擔心影響選情？賴清德說，「我沒有聽過這個說法」，蔡總統已清楚說明，三軍統帥有責任為守護台灣做最好準備，過程中他和蘇揆都把國家利益擺在優先位子，選舉或政黨的利益擺在後面，只有把國家利益擺在前面的政黨，才可能贏得人民的支持，「國家利益優先於政黨利益，總統的立場，我們大家都一致，我沒有其他補充。」

全場只有被問到社會安全網問題時，蘇貞昌才拿到麥克風回答。記者問及，近日遭誘騙至柬埔寨以及台南學甲槍擊案至今仍未破案，如何補強社會安全網？蔡英文說，政府還是要有強力的作為，讓這一些擾亂社會秩序的這些人或事情都可以做有效的處理。

蘇貞昌則表示，社會安全網的建置，當然都是要一步一步的努力，過去所發生的治安案件也都是迅即破案；台南88槍案現在就是最後的主要嫌犯還沒抓到，昨天上午他都還特別與警政署長通話，現在都在緝捕中，「我們不能講限他什麼時候破案，因為這個得花相當多的努力。」

民進黨 在九合一選舉大敗，之後一小段時間，總統府對兵役延長一案曾經態度不明，直到本月中，態度才漸趨明確，雖然一度發生國防部、國安會各自放話，對於配套方案有不同看法，不過在總統府明確表態之後，直接向國防部傳達「要做」，放話才逐漸消散。

過程中，有一段時間外界猜測副總統賴清德的態度，其實賴在非常後期才參與討論，賴曾在內部會議當著蔡英文總統的面，提醒大家「不用考量選舉」，賴昨天也在蔡總統邀宴立委的便當會上重申立場，「唯有把國家利益放在前面的民進黨，才會贏得人民信任」，希望表達決心。

賴清德將代表民進黨參選2024，幾乎已定於一尊，蔡昨天公開認可賴是「總統接班人」，不無一槌定音之意。但蔡賴關係仍然微妙，賴已經登記參選民進黨主席，蔡昨天在記者會上頻頻邀請賴發言，對賴的態度相當禮遇。賴身為副手，也秉持「不在其位，不謀其政」，攸關國防、兩岸外交等重大政策，他不會多給意見，除非內部會議找上他，才會發表自己的看法。

民進黨內公認，義務役延長勢必影響役男家長態度，若決定要做，「早宣布比晚宣布好」。在俄烏戰爭爆發時，曾有一段「民氣可用」的黃金時間，但因高層有其他考量，才拖到今年底，平添不少雜音。

宣布義務役延長攸關國家安全，國軍是否與時俱進，開發新式訓練內容，才是「有效兵源」保證。對於未來選舉，禍福難料，但放著不做更凸顯民進黨被民粹牽著走，蔡宣布後，達成了過去「改革現行募兵制」的政見，接下來就看賴清德如何說服選民，將是一項與人民溝通的大工程。