冷眼集／蔡英文神隱745天 敏感議題仍實問虛答

蔡英文總統對於「還稅於民」議題，強調錢要花在刀口上。(記者杜建重／攝影)

經過745天的等待，蔡英文 總統終於再度接受媒體提問，由於久未第一線接受民意檢視，現場衝著蔡總統而來的問題大爆發，連蔡總統本人都有些驚訝，直呼「今天要報的已經夠多了，不要急著提問」；對於久未見面的記者，蔡甚至打趣虧記者：「你們不是想我，是想問我問題。」

雖然蔡英文以新冠疫情為理由，作為久未受訪的推託之詞，但是，時間點的巧合很難不讓人聯想，是否因為民進黨 在九合一選舉中慘敗了，才迫使蔡總統必須要做出改變，不能再繼續神隱。

千呼萬喚始出來，但蔡英文 仍然猶抱琵琶半遮面。昨天雖在兵役議題大多言之有物，對政策有一定掌握度，但到了時事問答環節時就顯得閃躲，不但頻頻出現略微結巴的語助詞，多數問題更是實問虛答。

若要說選後內閣人事因未定案不宜先行公布，尚可理解，但連被民進黨視為當前最重要的選後檢討，蔡同樣空泛回答，條列不出待檢討原因，解決方法也用「後續提出很多方案和行政作為」輕輕帶過。

民進黨檢討小組召集人鄭文燦今天將於中常會正式提出敗選檢討報告，在「蔡前主席」含混帶過敗選原因後，民進黨會提出怎樣的報告，外界都在看。

面對尖銳提問，蔡昨天或許能談笑風生來化解，但後續黨內檢討、內閣改組、疫後經濟振興，都是嚴肅議題，有賴蔡總統更直接、坦率回答。

民進黨敗選檢討，副總統賴清德 直指論文抄襲案是原因之一。蔡英文總統昨天舉行記者會，記者詢問，是否還相信新竹市前市長林智堅的論文沒有抄襲，是否該向學術界道歉？蔡英文僅回應，此事相關人已在進行訴訟、救濟、訴願，「就讓救濟與訴願，替社會解答這個問題。」

國安局長陳明通是林智堅論文指導教授，去留成為外界焦點，對於陳明通昨天為何缺席兵役記者會？蔡英文僅表示，兵役不是陳明通執掌的範圍；至於是否留任國安局長？蔡英文僅說，內閣的事情再另找機會談。

對於敗選檢討，蔡英文表示，選舉結束之後，除了中央黨部有做檢討，賴清德也與各地支持者座談，她則邀請每個主要的競選團隊座談，大致掌握一些人民在此次選舉想要表達給執政者的訊息，政府會逐一回應，在後續提出方案與行政作為。